Torcida do Botafogo provoca Flamengo: “Fair play sim, cotas justas também”

A torcida do Botafogo fez uma série de provocações ao Flamengo no clássico desta quarta-feira (15), no Nilton Santos, pela 28ª rodada do Brasileirão. Dessa forma, os alvinegros provocaram com um mosaico, que fez alusão a goleada por 4 a 1 no ano passado, além de referências a discussão sobre implementação do fair-play financeiro e distribuição de cotas de televisão.

“Tomei de 4 e pedi fair play”, diz a frase no mosaico, que contava com o desenho de um cachorro e um urubu com o bolso cheio de dinheiro, em referência aos mascotes dos clubes.

Além do mosaico, a torcida do Botafogo também levou faixas com provocações. Assim, uma delas dizia “fair play sim, cotas justas também”. A referência, claro, é sobre a discussão da implementação do fair-play financeiro no futebol brasileiro, que começou após a goleada alvinegra por 4 a 1, no Brasileirão de 2024.

Outra faixa feita pela torcida alvinegra aproveitou uma frase de Zico. Afinal, há alguns anos, o maior ídolo do Flamengo revelou que tinha “ódio” do Botafogo. Em entrevista ao programa de Jorge Kajuru, no canal Esportivo Interativo (atual TNT Sports), o ex-jogador explicou o motivo do ódio. Assim, contou que em sua época de torcedor o Alvinegro vencia todos clássicos.

“O Botafogo era o clube que me mais fez ter raiva. Eles ganhavam todas. Na minha época de torcedor do Flamengo, eles ganhavam todos. Aquele time fantástico do Garrincha, Quarentinha, depois veio Jairzinho e Gerson. Era só pancada. Eu tinha ódio do Botafogo”, declarou Zico.

