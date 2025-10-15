Sport empata com Ceará e segue em situação delicada no Brasileirão

Em um jogo de muitos erros, Sport e Ceará empataram por 1 a 1, nesta quarta-feira (15), na Ilha do Retiro, pela 28ª rodada do Brasileirão. O Vozão saiu na frente do placar com Pedro Raul, mas o Leão arrancou o empate na reta final com Igor Cariús. Contudo, o resultado não foi bom para nenhuma das duas equipes, que seguem distantes de seus objetivos.
Com o empate, o Sport permaneceu na lanterna com 17 pontos e vê a segunda divisão cada vez mais de perto. Já o Ceará, por sua vez, perdeu a chance de encostar no G6 e ocupa o 10º lugar, com 35. O Leão volta a campo no domingo (19), às 18h30 (de Brasília), contra o Internacional, no Beira-Rio, enquanto o Vozão recebe o Botafogo, no mesmo dia e horário, no Castelão.
Jogo esquenta no fim, e Sport busca empate com Ceará
Em um primeiro tempo muito truncado, Sport e Ceará fizeram uma partida de poucas emoções e muitos erros. Afinal, os donos da casa tiveram dificuldades com a marcação alta dos visitantes e erraram muitos passes. Dessa forma, o Vozão conseguiu ser levemente superior, mas não conseguiu transformar o volume em chances reais de gols. Portanto, os goleiros fizeram defesas pontuais, mas sem dificuldades.
O panorama mudou na etapa final. O Ceará conseguiu criar mais jogadas e empilhou oportunidades nos primeiros dez minutos. Porém, o Sport foi quem criou a melhor chance da partida, por volta dos 20 minutos. Após boa jogada de Romarinho, o goleiro Bruno Ferreira bateu roupa, mas o artilheiro Derik Lacerda não aproveitou. Dessa forma, chutou por cima da baliza e perdeu uma grande oportunidade.
Na reta final, o jogo ganhou emoção. Em contra-ataque, aos 37 minutos, o Ceará, enfim, abriu o placar. Pedro Henrique foi lançado em profundidade, avançou e cruzou na medida para Pedro Raul completar na segunda trave. Contudo, a vantagem durou pouco tempo. Afinal, aos 32, o Sport empatou com Igor Cariús, também de cabeça, após cruzamento de Lucas Lima. Tudo igual na Ilha do Retiro.
SPORT X CEARÁ
Campeonato Brasileiro – 28ª rodada
Data: 15/10/2025
Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)
Gols: Pedro Raul, 37’/2ºT (0-1); Igor Cariús, 42’/2ºT (1-1)
SPORT: Gabriel; Aderlan, Rafael Thyere, João Silva (Igor Cariús, 27’/2ºT) e Luan Cândido; Zé Lucas (Pablo, 39’/2ºT), Pedro Augusto (Sérgio Oliveira, 17’/2ºT), Lucas Lima e Matheusinho (Chrystian Barletta, 27’/2ºT); Romarinho e Derik Lacerda. Técnico: Daniel Paulista
CEARÁ: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia (Rafael Ramos, 28’/2ºT); Vinícius Zanocelo, Lourenço e Lucas Mugni (Vina, 24’/2ºT); Galeano (Paulo Baya, 39’/2ºT), Fernandinho (Pedro Henrique, 28’/2ºT) e Pedro Raul (Richardson, 40’/2ºT). Técnico: Léo Condé
Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)
Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira (AL) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)
VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)
Cartões amarelos: Aderlan, Rafael Thyere, Derik Lacerda (SPT); Lucas Mugni, Pedro Raul (CEA)
