Santos tem primeiro tempo avassalador e vencer o Corinthians na Vila Belmiro

O Santos voltou com tudo da Data Fifa. Na noite desta quarta-feira (15), o Peixe mostrou que conseguiu se preparar bem ao longo da pausa e venceu o Corinthians por 3 a 1, na Vila Belmiro. O Alvinegro Praiano dominou a primeira etapa e saiu na frente com gols de Zé Rafael, Barreal, em uma pintura, e Rollheiser, na segunda etapa. O Timão descontou com Raniele.
Com o resultado, o Peixe permanece na 16ª colocação, mas alcança os 31 pontos, se afastando da zona de rebaixamento, no aguardo da partida do Vitória, que entra em campo nesta quinta-feira (16). Já o Corinthians é o 12º, com 33 pontos, e viu o rival se aproximar.
Domínio santista na primeira etapa
O Santos começou a partida com tudo e logo abriu o marcador. Barreal cobrou escanteio na primeira trave e Zé Rafael subiu para abrir o placar. O volante apareceu novamente na área, dessa vez recebendo cruzamento da direita e mandou por cima do gol. Depois, Lautaro Diaz recebeu passe de Rollheiser e chutou próximo da trave adversária.
O Corinthians tinha mais posse de bola, mas não conseguia criar quase nada. O Peixe vinha com tudo e tinha mais chances na bola parada. Barreal cobrou falta e Felipe Longo fez a defesa tranquila. Na segunda que tentou, o argentino arriscou de longe e acertou o ângulo, marcando um golaço na Vila Belmiro. Os donos da casa quase ampliaram depois de cobrança de escanteio, onde a bola sobrou para Adonis Frias, que chutou no meio da área e parou no goleiro alvinegro.
Santos amplia, administra e vence
Logo no começo do segundo tempo, o Santos teve a chance de ouro para ampliar. Breno Bidon agarrou a perna de Zé Rafael em cobrança de escanteio. O árbitro não marcou nada em campo, mas com o VAR assinalou a penalidade. Na cobrança, Rollheiser cobrou firme e marcou o terceiro. Na sequência, o Corinthians conseguiu descontar em sua primeira oportunidade. Matheuzinho bateu escanteio na área e Raniele subiu mais alto para marcar.
Depois disso, o Santos administrou a vantagem e pouco chegou no campo de ataque. Por outro lado, o Corinthians conseguiu aparecer mais na frente, com as entradas de Memphis e Garro. Novamente, em cobrança de escanteio, o Timão quase conseguiu marcar mais uma vez, mas a cabeçada de Gustavo Henrique bateu na trave e saiu. Sem mais sustos, o Alvinegro Praiano conseguiu a vitória e se reabilitar no Brasileirão.
SANTOS 3 X 1 CORINTHIANS
Campeonato Brasileiro Série A – 28ª rodada
Data e horário: 15/10/2025 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)
Local: Vila Belmiro, Santos (SP)
Gol: Zé Rafael, 3’/1ºT (1-0); Barreal, 38’/1ºT (2-0); Rollheiser, 9’/2ºT (3-0); Raniele, 12’/2ºT (3-1)
SANTOS: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Zé Rafael (Willian Arão, 40’/2ºT), Barreal (Gabriel Bontempo, 25’/2ºT) e Rollheiser (Victor Hugo, 25’/2ºT); Guilherme (Caballero, 47’/2ºT) e Lautaro Díaz (Robinho Jr, 40’/2ºT). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.
CORINTHIANS: Felipe Longo; João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique e Angileri (Memphis Depay, 22’/2ºT); Matheuzinho, Raniele, Maycon (Rodrigo Garro, 22’/2ºT), Breno Bidon e Hugo (André, intervalo) (Dieguinho, 47’/2ºT); Gui Negão (Kayke, intervalo) e Yuri Alberto. Técnico: Lucas Silvestre.
Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)
Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF)
VAR: Wagner Reway (SC)
Cartões Amarelos: Barreal, Luan Peres, Lautaro Díaz e João Schmidt (SFC); Maycon, Matheuzinho, Breno Bidon, Rodrigo Garro e Gustavo Henrique (SCCP)
