Vasco supera expulsão, vence o Fortaleza no Castelão e sonha com a Libertadores

O Vasco superou a expulsão de Hugo Moura no primeiro tempo, venceu o Fortaleza por 2 a 0 na Arena Castelão na noite desta quarta-feira (15), em partida da 28ª rodada do Brasileirão. Os atacantes Rayan e David anotaram para o Cruz-Maltino, um em cada etapa.
Dessa forma, o Cruz-Maltino conheceu a segunda vitória seguida, subiu para o nono lugar com 36 pontos e colou no G6 do Brasileirão. No momento, os últimos da zona de classificação da Libertadores são Botafogo e Bahia, ambos com 43. O Fortaleza, por sua vez, está em 18º, com 24 pontos e um pé na Série B do ano que vem.
O Vasco entra em campo agora na segunda-feira (20), quando recebe o Fluminense às 19h30. Já o Fortaleza visita o Cruzeiro dois dias antes (18), às 21h.
O Vasco começou melhor e deu a impressão de que logo abriria o placar, afinal, perdeu duas boas oportunidades com Andrés Gómez. No entanto, o Cruz-Maltino perdeu intensidade e, por sorte, não viu o Leão crescer. Assim, o jogo atravessou grande tempo de poucas emoções, até Hugo Moura ser expulso por um pontapé em Guzmán aos 40. Inicialmente, o árbitro Wilton Pereira de Sampaio deu amarelo, mas o VAR interveio, e o goiano aplicou o cartão vermelho.
O Cruz-Maltino, porém, não sentiu o golpe. Muito pelo contrário: aos 40, Coutinho acionou Rayan, que arrancou, invadiu a área, bateu cruzado e fez 1 a 0. O Leão, por sua vez, teve apenas uma grande chance no primeiro tempo, mas Breno Lopes chutou por cima, em lance ainda nos minutos iniciais.
O Fortaleza voltou com Matheus Rossetto no lugar de Rodrigo Santos, o que fez o Leão melhorar, até porque o Vasco retornou recuado do intervalo, mas sem mudança na formação. Aliás, Breno Lopes teve três boas chances apenas antes dos 15 minutos, aleém de outra com Lucero. O time comandado por Fernando Diniz respondeu com nova tentativa de Rayan, mas agora sem força.
Com um a mais e em casa, o Leão apertou demais o Vasco na reta final. Bareiro (de bicicleta), Mancuso e Kuscevic tiveram ótimas oportunidades, mas Léo Jardim, em mais uma noite inspirada, ajusou a impedir a derrota do time carioca.
O Fortaleza seguiu apertando, mas a noite era mesmo do Vasco, que chegou ao segundo gol aos 37. Matheus França deu grande passe para Pumita, que lançou na área. O goleiro Brenno deu rebote, e a bola sobrou para David achar espaço e balançar as redes mesmo diante de quatro marcadores. O atacante Bareiro ainda foi expulso na reta final.
FORTALEZA X VASCO
28ª rodada do Campeonato Brasileiro
Data e horário: quarta-feira, 15/10/2025, às 21h30 (de Brasília)
Local: Castelão, em Fortaleza (CE)
Público presente:
Gol: Rayan, 49’1º T (0-1) e David, 37’2º T (0-2)
FORTALEZA: Brenno; Mancuso, Brítez, Kuscevic e Gastón Ávila (Deyverson, 33’2º T); Rodrigo Santos (Matheus Rossetto – intervalo), Lucas Sasha e Pochettino (Yago Pikachu, 33’2º T); Guzmán, Breno Lopes e Lucero (Bareiro, 14’2º T) Técnico: Martín Palermo
VASCO: Léo Jardim; Tchê Tchê (Matheus Carvalho, 43’2º T), Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton (Victor Luís, 32’2º T); Hugo Moura, Barros e Philippe Coutinho (Matheus França, 15’2º T); Nuno Moreira (David, 15’2º T), Andrés Goméz (Puma Rodríguez, 15’2º T) e Rayan Técnico: Fernando Diniz
Árbitro:Wilton Pereira Sampaio (GO)
Auxiliares:Bruno Raphael Pires (GO) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)
VAR:Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)
Cartões Amarelos: Ávila e Brítez (FOR); Coutinho (VAS)
Cartões vermelhos: Hugo Moura, 40’1º T; Bareiro, 49’2º T; Kuscevic, Victor Luis Pablo Roberto (todos expulsos após o jogo)
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.