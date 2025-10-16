Alan Patrick reprova inconsistência do Internacional: ???Contraste tão grande???

Alan Patrick foi um dos poucos destaques do Internacional na derrota para o Mirassol - (crédito: Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

A invencibilidade do Internacional sob o comando de Ramón Díaz chegou ao fim e durou três jogos. A sequência terminou com a derrota do Colorado por 3 a 1 para o Mirassol, no Maião, na última quarta-feira (15), pela 28ª rodada do Brasileirão. O resultado negativo traz novamente a preocupação pela proximidade da equipe com relação à zona de rebaixamento. Afinal, continua na 15ª colocação, com 32 pontos.

A pouca criatividade, inspiração do time em campo, a pouca produção ofensiva e até mesmo a falta de eficiência na marcação foram algumas das carências do Inter contra o Mirassol. Além disso, uma outra fragilidade que a equipe apresentou foi a irregularidade em seu desempenho.

O meio-campista Alan Patrick ressaltou este aspecto ao analisar o rendimento do Internacional na partida. A mesmo tempo, ele pediu que o grupo se dedique por uma mudança de comportamento, principalmente ao jogar no Beira-Rio.

“Fizemos um jogo abaixo, fizemos um grande jogo contra o Botafogo em casa, e não pode ter um contraste tão grande assim. É reconhecer que não fomos no nosso melhor nível hoje e ter humildade pra trabalhar. Ter a cabeça no lugar, porém com outra atitude pra voltar a vencer na nossa casa”, expôs o camisa 10 do Inter.

Estratégia favorável para o Internacional

Alan Patrick cobrou falta próxima a entrada da área do Mirassol e foi decisivo para o Colorado, na ocasião, empatar o jogo. Afinal, em sua batida, a intenção era que o goleiro Alex Muralha desse o rebote. A estratégia deu certo, o arqueiro soltou a bola no meio da área e com extremo oportunismo Thiago Maia como um centroavante deixou tudo igual no placar.

O Internacional retorna a campo para enfrentar o Sport, pela 29ª rodada do Brasileirão, no próximo domingo (19), às 18h30, no Beira-Rio.

