CBF divulga áudio do VAR em lance polêmico de Botafogo x Flamengo

Imagens do contato entre os jogadores durante o clássico desta quarta-feira - (crédito: Foto: Reprodução)

A CBF divulgou, na noite desta quarta-feira (15), o áudio com a análise do VAR do clássico entre Botafogo e Flamengo, no Nilton Santos. Apesar do triunfo por 3 a 0 pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Rubro-Negro saiu na bronca com a arbitragem de Alex Gomes Stefano por um possível pênalti não marcado, nos primeiros quarenta e cinco minutos.

Dessa forma, a arbitragem de vídeo entendeu que houve “contato insignificante de jogo” no pisão de Allan em Luiz Araújo, ainda no primeiro tempo, quando o jogo estava empatado por 0 a 0.

Além disso, um pouco depois deste lance, Emerson Royal e Santi Rodriguez levaram amarelo por se envolverem em uma confusão, entretanto a entidade divulgou apenas a análise da primeira jogada.

Cabe destacar que além de Alex, estiveram na análise os assistentes Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR), o 4º árbitro Lucas Paulo Torezin (PR). Assim como, o VAR Rodolpho Toski Marques (PR) e os auxiliares do VAR Diogo Carvalho Silva (RJ) e Diego Pombo Lopez (BA).

Dentro das quatro linhas, Pedro abriu o placar no primeiro tempo, enquanto Luiz Araújo e Plata ampliaram na consistente vitória rubro-negra no estádio do arquirrival.

Por fim, com o resultado, os comandados do técnico Filipe Luís, agora, somam 58 pontos e seguem na caça ao líder Palmeiras, que tem 61. Assim, no próximo domingo (19), as equipes se enfrentam, às 16h (de Brasília), no Maracanã. O Alvinegro, por sua vez, estacionou nos 43 pontos e pode ver outros adversários se aproximarem na luta por uma vaga na Libertadores-2026

Confira os trechos da análise

Auxiliar: Melhor parar, Alex

Checagem

Auxiliar: Jogador do Flamengo toca a bola e o jogador do Botafogo apenas pisa no pé dele.

Novamente o auxiliar: É dentro da área.

Auxiliar: Qual a narrativa do campo?

Alex: Contato normal de jogo, Ricardo. Teve uma disputa lateral que teve uma entrada por baixo que não foi nada faltoso para mim. Analisa onde que a bola foi, se a posse era da defesa ou ataque. Auxiliar: Vejo um contato muito leve. Não vejo um pisão claro, ele visa a bola e nem tinha mais a possibilidade de seguir. A jogada não é impactada por esse contato, correto? Alex: Correto Auxiliar: Tudo checado, pode seguir. Tem um contato leve que não impacta na ação de sequência da jogada, ele não tinha nem possibilidade de pegar a bola mais à frente, era um contato insignificante de jogo.