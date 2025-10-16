Entre a liderança e o tabu no Maracanã: o Palmeiras antes do confronto com o Flamengo

A goleada sobre o Bragantino, nesta quarta-feira (15), consolidou o Palmeiras na liderança do Campeonato Brasileiro. Mais do que isso, garantiu ao time de Abel Ferreira a manutenção da primeira colocação, mesmo que perca para o Flamengo, no domingo (19), em um duelo direto pelo título nacional, no Maracanã.

Com o resultado, o Verdão chegou a 61 pontos em 27 rodadas, três a mais do que o Flamengo, segundo colocado com 58. Mesmo que o Rubro-Negro vença o confronto direto, as duas equipes ficariam empatadas em pontos, mas o Palmeiras seguiria à frente por ter mais vitórias (19 contra 17).

Na rodada, o Flamengo também fez sua parte ao bater o Botafogo por 3 a 0, no Nilton Santos. Assim, o duelo entre os líderes promete ser decisivo na luta pelo título.

No primeiro turno, os cariocas levaram a melhor e venceram o Palmeiras por 2 a 0, no Allianz Parque. À época, o cenário era parecido: o Verdão chegava como líder, seguido de perto pelo Flamengo, que na rodada seguinte assumiu a ponta da tabela. Assim, Abel Ferreira mantém o discurso de serenidade e foco a longo prazo.

“Estou aqui há cinco anos e sempre aconteceu a mesma coisa no período todo. Não conheço uma equipe que teve estabilidade o ano todo. Ainda faltam mais dois ou três meses, falta muito jogo até o fim, é lidar com o equilíbrio em todos os momentos”, disse o treinador.

Palmeiras tem escrita para quebrar

O técnico se refere ao longo tabu do Palmeiras jogando como visitante contra o Flamengo. A última vitória do time alviverde sobre o rival fora de casa foi em 2016, por 2 a 1, em Brasília. No Maracanã, o jejum é ainda maior: o último triunfo ocorreu em 2015, também por 2 a 1. Desde então, o Rubro-Negro acumula nove partidas de invencibilidade no confronto, com cinco vitórias e quatro empates.

Para o compromisso no Rio, Abel Ferreira terá reforço importante. O zagueiro Gustavo Gómez, que não enfrentou o Bragantino por conta de compromissos com a seleção paraguaia, deve retornar ao time. Além disso, nenhum jogador do elenco palmeirense recebeu suspensão ou cartão que impeça participação no clássico.

