Saiba por que o Santos esfriou a renovação de Neymar

A semana do Santos começou da melhor forma possível para a equipe. No clássico diante do Corinthians, na Vila Belmiro, o Peixe superou o rival por 3 a 1, com uma grande atuação que animou os torcedores. No entanto, outro assunto também tem preocupado os santistas.

Lesionado e com previsão de retorno para o final de novembro, Neymar ainda não decidiu se fica ou não para a próxima temporada. O camisa 10 e o Santos ainda não entraram em um acordo pela renovação, mas ao que tudo indica, o Peixe não vai acelerar as coisas neste momento.

De acordo com informações publicadas pelo ge, o Santos não tem pressa para acertar uma renovação com Neymar. Os dirigentes santistas acreditam que, por conta de Neymar não ter conseguido atingir o objetivo de se manter saudável e atuando com regularidade, a melhor opção para ele seria dar continuidade no projeto para se colocar em condições para disputar a Copa do Mundo de 2026.

No entanto, uma nova conversa entre as partes deve acontecer somente após o final do Brasileirão, uma vez que o Santos também segue na luta contra o rebaixamento para a segunda divisão.

Recentemente, o nome de Neymar esteve ligado a times europeus mais uma vez para um possível retorno ao futebol do Velho Continente. Milan e Napoli foram times especulados para o futuro do craque, mas nada oficial. Pelo Santos, o camisa 10 fez 21 jogos na temporada, marcou seis gols e deu três assistências.

