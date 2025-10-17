Fluminense vê rodada “perfeita” e aumenta chances de ir à Libertadores

O Fluminense tem um objetivo claro nesta temporada: voltar a disputar uma Libertadores. As chances aumentaram após vitória dramática sobre o Juventude na última quinta-feira (17), no Maracanã, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Agora, o Tricolor tem 46.5% de possibilidade de carimbar vaga para a competição continental, de acordo com o estudo da UFMG. Além do triunfo, o clube contou com uma rodada perfeita para ficar mais perto da classificação.

Botafogo e Bahia “ajudaram” o Fluminense após perderem os clássicos contra Flamengo e Vitória nesta rodada, respectivamente. Ainda assim, terminariam a competição indo para a Libertadores em pelo menos 60% das simulações feitas pelo “Gato Mestre”.

Além disso, a derrota do São Paulo por 2 a 0 para o Grêmio foi de extrema importância. Os paulistas estavam com os mesmos 38 pontos dos cariocas na oitava colocação, atrás do Tricolor. Por fim, o empate do Ceará com o Sport também foi positivo para o clube das Laranjeiras. Caso houvesse vitória do Vozão e derrota do Flu, a equipe cearense ficaria um ponto dos tricolores. Agora, a diferença ficou de seis.

O único resultado “negativo” foi a vitória do Mirassol sobre o Internacional, no Maião, por 3 a 1. A equipe do interior paulista agora soma 49 pontos, na quarta posição, seis a mais que Botafogo e Bahia, e oito na frente do Fluminense. O Leão Caipira, estreante na Série A, tem grande chance de ir à Liebrtadores.

Próximo desafio do Fluminense

Agora, o Fluminense enfrenta o Vasco na segunda-feira (20), às 19h30, no Maracanã, pela 29ª rodada do Brasileirão. Uma vitória e derrota de Botafogo e Bahia, os tricolores pulam para quinta posição e entram na briga pelo G4. No entanto, um revés pode complicar a situação, e ainda vê o rival se aproximar.

Caso a vaga não venha pelo Brasileirão, o time comandado por Zubeldía ainda pode sonhar com o título da Copa do Brasil. Afinal, o clube está na semifinal e enfrenta justamente o Vasco. A outra chave está Corinthians e Cruzeiro.

