Investimento em SAF do Atlético é investigado por suposta ligação com facção

A origem do investimento do banqueiro Daniel Vorcaro, para adquirir parte da SAF do Atlético Mineiro, passa por uma investigação pelo Ministério Público de São Paulo (MP-SP) na Operação Carbono Oculto.

Os valores utilizados por Vorcaro saíram de dois fundos de investimentos. Assim, segundo reportagem do jornalista Rodrigo Capelo, o aporte está sob suspeita de lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio do Primeiro Comando da Capital (PCC), uma das principais organizações criminosas do país.

Proprietário do Banco Master, Daniel Vorcaro investiu cerca de R$ 300 milhões, de forma parcelada, para adquirir 20,2% da SAF do clube mineiro entre 2023 e 2024. Assim, formou o fundo Galo Forte Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (FIP). Ele é o terceiro maior acionista. Assim, fica atrás da família Menin (Rubens e Rafael), que detém 41,8% das ações, e da Associação do clube, com 25%. Além deles, Ricardo Guimarães possui 6,3% e a FIGA 6,7%.

O fluxo dos valores investidos pelo banqueiro tem origem nos fundos Olaf 95 e Hans 95, geridos pela Reag Investimentos. A empresa é alvo de investigação para desarticular esquemas de lavagem de dinheiro e sonegação fiscal de facções criminosas. Assim, as duas carteiras de investimento repassaram valores a outros três fundos, antes de parte do montante ser usado para a formação da Galo Forte FIP, que adquiriu ações da SAF do Atlético na sequência.

Atlético se manifesta

Vale ressaltar, portanto, que o Atlético não é alvo da investigação do Ministério Público. Dessa forma, em nota, a assessoria alvinegra informou nesta sexta-feira (17), não ter conhecimento de irregularidades.

“O Galo Forte Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia é um veículo de investimento devidamente constituído e regular perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), sob administração da Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA. A Trustee é uma empresa igualmente registrada perante a CVM. Referido fundo figura como acionista da Galo Holding S.A., contexto no qual o Atlético não tem conhecimento de quaisquer irregularidades”.

