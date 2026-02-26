Brasília recebe o III Fórum Mulher no Esporte do COB, em março

Fórum Mulher no Esporte já reuniu cerca de 500 participantes em suas duas primeiras edições e se consolidou como espaço permanente de discussão - (crédito: Grazie Batista/COB)

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) realiza, em 17 de março, em Brasília, o III Fórum Mulher no Esporte, iniciativa voltada ao debate e à promoção da equidade de gênero e da inclusão de mulheres e meninas no esporte.

O evento reunirá especialistas, atletas e dirigentes para discutir políticas públicas, boas práticas institucionais e desafios enfrentados pelas mulheres no ambiente esportivo. A programação inclui painéis sobre equidade no Movimento Olímpico, mapeamento de iniciativas de inclusão, linha de cuidado da mulher atleta — com foco em gestão de carreira, pós-parto e retorno ao alto rendimento — e a representação feminina na mídia e na comunicação de marcas.

Durante o fórum, o COB promoverá a segunda edição do Prêmio Melânia Luz, concedido a mulheres que se destacam pela contribuição ao esporte nacional e pela defesa dos valores olímpicos. Criada em 2025, a premiação homenageou, na primeira edição, Joanna Maranhão e Rosângela Santos.

Melânia Luz foi a primeira mulher negra brasileira a disputar os Jogos Olímpicos, em Londres-1948. Tricampeã sul-americana no atletismo, integrante do Hall da Fama do COB e emérita da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), tornou-se referência histórica ao romper barreiras raciais e de gênero no esporte brasileiro.

O III Fórum Mulher no Esporte contará com palestrantes como Yane Marques, vice-presidente do COB e medalhista olímpica; Manoela Penna, diretora de Comunicação, Marketing e Valores Olímpicos do COB; Aline Silva, atleta olímpica e fundadora da ONG Mempodera; Annamarie Phelps, representante do International Working Group (IWG); Cacilda Amaral, professora da Unicamp; Olga Bagatini, da ONU Mulheres; Ana Carolina Côrte, gerente de saúde do atleta do COB; e Laís Nunes, atleta olímpica e integrante de comissões do COB.

Criado em 2022, o Fórum Mulher no Esporte já reuniu cerca de 500 participantes nas duas primeiras edições, realizadas no Rio de Janeiro, e se consolidou como espaço permanente de discussão sobre liderança feminina, equidade de gênero e desenvolvimento da mulher-atleta no Brasil.

III Fórum Mulher no Esporte

Data: 17 de março

Local: Brasília

Horário: 8h às 18h