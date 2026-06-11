Correio Braziliense

COPA DO MUNDO

Grupo G: gerações históricas das seleções encaram pressão da despedida

Bélgica, Egito, Irã e Nova Zelândia desembarcam convivendo com diferentes urgências, mas compartilhando a sensação de últimas chances

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Victor Parrini
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Danilo Queiroz
11/06/2026 06:00 - Atualizado em 11/06/2026 17:03
2min de leitura

O grupo G parece montado para discutir o tempo. Bélgica, Egito, Irã e Nova Zelândia desembarcam convivendo com diferentes urgências, mas compartilhando a sensação de últimas chances.

Veja o guia completo publicado na edição de hoje do Correio aqui

A chave reúne seleções pressionadas por despedidas geracionais e países acostumados a bater na porta de grandes feitos sem atravessá-la.

De Bruyne e Lukaku tentam evitar o encerramento melancólico da geração dourada belga. Salah chega não mais no auge, mas disposto a brilhar. O Irã encara novamente o peso político e emocional capaz de ultrapassar o futebol. A Nova Zelândia sabe do tamanho raro da oportunidade criada pela expansão do Mundial para 48 seleções 

Bélgica

  • Melhor campanha: Terceiro lugar
  • Time-base: 4-3-3 - Courtois; Castagne, Debast, Theate e De Cuyper; Onana, Kevin De Bruyne e Tielemans; Doku, Trossard e Lukaku
  • Craque: Kevin De Bruyne (Napoli)
  • Técnico: Rudi Garcia
  • Cotação do Correio: 3 estrelas

Egito

  • Melhor campanha: Fase de grupos
  • Time-base: 4-3-3 - Shobeir; Hany, Fathy, Rabia e Sobhi; Lasheen, Zizo e Ashoue; Trézéguet, Salah e Mohamed
  • Craque: Mohamed Salah (Liverpool)
  • Técnico: Hossam Hassan
  • Cotação do Correio: 2 estrelas

Irã

  • Melhor campanha: Fase de grupos
  • Time-base: 4-2-3-1 - Beiranvand; Rezaeian, Kanaani, Khalizadeh e Mohammadi; Ghoddse Ezatolahi; Jahanbakhsh, Taremi e Mohebi; e Husseinzadeh
  • Craque: Mehdi Taremi (Olympiacos)
  • Técnico: Amir Ghalenoei
  • Cotação do Correio: 1 estrela

Nova Zelândia

  • Melhor campanha: Fase de grupos
  • Time-base: 4-2-3-1 - Sail; Payne, Bindon, Pijnaker, Cacace; Stamenic, Joe Bell;Garbett, Singh, Elijah Just; Chris Wood
  • Craque:  Chris Wood (Nottingham Forest)
  • Técnico: Darren Bazeley
  • Cotação do Correio: 1 estrela 

O guia 

O Guia do Correio é uma bússola nessa jornada. Nele, você conhece as seleções, os craques, os estádios, os números e as histórias que ajudam a compreender muito mais do que resultados. Durante 39 dias, o mundo falará idiomas diferentes, mas compartilhará a mesma paixão.

O jornal também fará a cobertura em tempo real, no site especial, nas redes sociais e nas edições diárias do impresso, com informações dos repórteres Marcos Paulo Lima e Victor Parrini direto das sedes da Copa do Mundo de 2026. Acompanhe e não perca nenhum detalhe!