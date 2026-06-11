Grupo G: gerações históricas das seleções encaram pressão da despedida

O grupo G parece montado para discutir o tempo. Bélgica, Egito, Irã e Nova Zelândia desembarcam convivendo com diferentes urgências, mas compartilhando a sensação de últimas chances.

Veja o guia completo publicado na edição de hoje do Correio aqui

A chave reúne seleções pressionadas por despedidas geracionais e países acostumados a bater na porta de grandes feitos sem atravessá-la.

De Bruyne e Lukaku tentam evitar o encerramento melancólico da geração dourada belga. Salah chega não mais no auge, mas disposto a brilhar. O Irã encara novamente o peso político e emocional capaz de ultrapassar o futebol. A Nova Zelândia sabe do tamanho raro da oportunidade criada pela expansão do Mundial para 48 seleções

Bélgica



Melhor campanha: Terceiro lugar

Terceiro lugar Time-base: 4-3-3 - Courtois; Castagne, Debast, Theate e De Cuyper; Onana, Kevin De Bruyne e Tielemans; Doku, Trossard e Lukaku

4-3-3 - Courtois; Castagne, Debast, Theate e De Cuyper; Onana, Kevin De Bruyne e Tielemans; Doku, Trossard e Lukaku Craque: Kevin De Bruyne (Napoli)

Kevin De Bruyne (Napoli) Técnico: Rudi Garcia

Rudi Garcia Cotação do Correio: 3 estrelas

Egito



Melhor campanha: Fase de grupos

Fase de grupos Time-base: 4-3-3 - Shobeir; Hany, Fathy, Rabia e Sobhi; Lasheen, Zizo e Ashoue; Trézéguet, Salah e Mohamed

4-3-3 - Shobeir; Hany, Fathy, Rabia e Sobhi; Lasheen, Zizo e Ashoue; Trézéguet, Salah e Mohamed Craque: Mohamed Salah (Liverpool)

Mohamed Salah (Liverpool) Técnico: Hossam Hassan

Hossam Hassan Cotação do Correio: 2 estrelas

Irã



Melhor campanha: Fase de grupos

Fase de grupos Time-base: 4-2-3-1 - Beiranvand; Rezaeian, Kanaani, Khalizadeh e Mohammadi; Ghoddse Ezatolahi; Jahanbakhsh, Taremi e Mohebi; e Husseinzadeh

4-2-3-1 Beiranvand; Rezaeian, Kanaani, Khalizadeh e Mohammadi; Ghoddse Ezatolahi; Jahanbakhsh, Taremi e Mohebi; e Husseinzadeh Craque: Mehdi Taremi (Olympiacos)

Mehdi Taremi (Olympiacos) Técnico: Amir Ghalenoei

Amir Ghalenoei Cotação do Correio: 1 estrela

Nova Zelândia



Melhor campanha: Fase de grupos

Fase de grupos Time-base: 4-2-3-1 - Sail; Payne, Bindon, Pijnaker, Cacace; Stamenic, Joe Bell;Garbett, Singh, Elijah Just; Chris Wood

4-2-3-1 - Sail; Payne, Bindon, Pijnaker, Cacace; Stamenic, Joe Bell;Garbett, Singh, Elijah Just; Chris Wood Craque: Chris Wood (Nottingham Forest)

Chris Wood (Nottingham Forest) Técnico: Darren Bazeley

Darren Bazeley Cotação do Correio: 1 estrela

O guia

O Guia do Correio é uma bússola nessa jornada. Nele, você conhece as seleções, os craques, os estádios, os números e as histórias que ajudam a compreender muito mais do que resultados. Durante 39 dias, o mundo falará idiomas diferentes, mas compartilhará a mesma paixão.

O jornal também fará a cobertura em tempo real, no site especial, nas redes sociais e nas edições diárias do impresso, com informações dos repórteres Marcos Paulo Lima e Victor Parrini direto das sedes da Copa do Mundo de 2026. Acompanhe e não perca nenhum detalhe!