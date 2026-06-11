COPA DO MUNDO
Grupo G: gerações históricas das seleções encaram pressão da despedida
Bélgica, Egito, Irã e Nova Zelândia desembarcam convivendo com diferentes urgências, mas compartilhando a sensação de últimas chances
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Bélgica, Egito, Irã e Nova Zelândia desembarcam convivendo com diferentes urgências, mas compartilhando a sensação de últimas chances
O grupo G parece montado para discutir o tempo. Bélgica, Egito, Irã e Nova Zelândia desembarcam convivendo com diferentes urgências, mas compartilhando a sensação de últimas chances.
Veja o guia completo publicado na edição de hoje do Correio aqui
A chave reúne seleções pressionadas por despedidas geracionais e países acostumados a bater na porta de grandes feitos sem atravessá-la.
De Bruyne e Lukaku tentam evitar o encerramento melancólico da geração dourada belga. Salah chega não mais no auge, mas disposto a brilhar. O Irã encara novamente o peso político e emocional capaz de ultrapassar o futebol. A Nova Zelândia sabe do tamanho raro da oportunidade criada pela expansão do Mundial para 48 seleções
O Guia do Correio é uma bússola nessa jornada. Nele, você conhece as seleções, os craques, os estádios, os números e as histórias que ajudam a compreender muito mais do que resultados. Durante 39 dias, o mundo falará idiomas diferentes, mas compartilhará a mesma paixão.
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