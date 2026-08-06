Morre Geraldão, artilheiro de histórico título do Corinthians em 1977

Com 91 gols em 280 jogos, Geraldão marcou seu nome na história alvinegra ao brilhar na conquista histórica de 1977 - (crédito: Reprodução/Redes sociais/Corinthians)

O Corinthians informou nesta quinta-feira (6/8) a morte, aos 77 anos, de Geraldão, ex-atacante que se tornou um dos personagens mais importantes da história do clube. Em comunicado oficial, a equipe paulista lamentou o falecimento do antigo jogador e manifestou solidariedade aos familiares e amigos.

Nascido em 25 de julho de 1949, em Álvares Machado, no interior de São Paulo, Geraldo José da Silva, conhecido como Geraldão, iniciou a trajetória de destaque no futebol pelo Botafogo de Ribeirão Preto. Na equipe do interior paulista, atuou ao lado de Sócrates antes de chamar a atenção do Corinthians, que o contratou em 1975.

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No Parque São Jorge, o centroavante rapidamente se tornou uma referência ofensiva e teve participação fundamental em um dos momentos mais simbólicos da história recente do clube. Geraldão foi o principal goleador do Corinthians na campanha do Campeonato Paulista de 1977, competição que encerrou um período de quase 23 anos sem títulos estaduais da equipe.

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Durante a passagem pelo time alvinegro, o atacante disputou 280 partidas e marcou 91 gols. Além da conquista estadual de 1977, ele também fez parte do elenco campeão paulista de 1979, resultado que consolidou o bicampeonato do clube na década.

Geraldão também esteve presente em um dos episódios mais lembrados pela torcida corintiana: a chamada Invasão da Fiel ao Maracanã, em 1976, quando milhares de torcedores viajaram ao Rio de Janeiro para acompanhar a semifinal do Campeonato Brasileiro contra o Fluminense.

Ao lamentar a morte do ex-jogador, o Corinthians destacou a relevância de Geraldão para a trajetória da instituição e afirmou que ele permanecerá "eternamente dentro dos nossos corações".

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Até a publicação desta reportagem, o clube não havia informado a causa da morte, nem divulgado detalhes sobre o velório e o sepultamento.

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