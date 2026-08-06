InícioEsportes
LUTO NO FUTEBOL

Morre Geraldão, artilheiro de histórico título do Corinthians em 1977

Ídolo alvinegro e artilheiro da conquista que encerrou o jejum de 23 anos em 1977, ex-jogador deixa legado eterno no clube

Com 91 gols em 280 jogos, Geraldão marcou seu nome na história alvinegra ao brilhar na conquista histórica de 1977 - (crédito: Reprodução/Redes sociais/Corinthians)
Com 91 gols em 280 jogos, Geraldão marcou seu nome na história alvinegra ao brilhar na conquista histórica de 1977 - (crédito: Reprodução/Redes sociais/Corinthians)

O Corinthians informou nesta quinta-feira (6/8) a morte, aos 77 anos, de Geraldão, ex-atacante que se tornou um dos personagens mais importantes da história do clube. Em comunicado oficial, a equipe paulista lamentou o falecimento do antigo jogador e manifestou solidariedade aos familiares e amigos.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Nascido em 25 de julho de 1949, em Álvares Machado, no interior de São Paulo, Geraldo José da Silva, conhecido como Geraldão, iniciou a trajetória de destaque no futebol pelo Botafogo de Ribeirão Preto. Na equipe do interior paulista, atuou ao lado de Sócrates antes de chamar a atenção do Corinthians, que o contratou em 1975.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

No Parque São Jorge, o centroavante rapidamente se tornou uma referência ofensiva e teve participação fundamental em um dos momentos mais simbólicos da história recente do clube. Geraldão foi o principal goleador do Corinthians na campanha do Campeonato Paulista de 1977, competição que encerrou um período de quase 23 anos sem títulos estaduais da equipe.

Durante a passagem pelo time alvinegro, o atacante disputou 280 partidas e marcou 91 gols. Além da conquista estadual de 1977, ele também fez parte do elenco campeão paulista de 1979, resultado que consolidou o bicampeonato do clube na década.

Geraldão também esteve presente em um dos episódios mais lembrados pela torcida corintiana: a chamada Invasão da Fiel ao Maracanã, em 1976, quando milhares de torcedores viajaram ao Rio de Janeiro para acompanhar a semifinal do Campeonato Brasileiro contra o Fluminense.

Ao lamentar a morte do ex-jogador, o Corinthians destacou a relevância de Geraldão para a trajetória da instituição e afirmou que ele permanecerá "eternamente dentro dos nossos corações".

Até a publicação desta reportagem, o clube não havia informado a causa da morte, nem divulgado detalhes sobre o velório e o sepultamento. 

 
 
 
Ver essa foto no Instagram
 
 
 

Um post compartilhado por Corinthians (@corinthians)

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Letícia Passos

Repórter

Jornalista pela Universidade Federal de Viçosa. Atuou no Poder360 e no Congresso em Foco. É repórter do Correio Braziliense, cobrindo os principais temas da agenda nacional.

    Por Letícia Passos
    postado em 06/08/2026 14:43
    SIGA
    x