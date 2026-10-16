Liga Sul-Americana: Brasília inicia caça ao tetra em casa contra San José

Tricampeão da Liga Sul-Americana em 2010, 2013 e 2015, o Brasília Basquete tem o privilégio de iniciar a campanha pelo tetracampeonato a partir desta sexta-feira, em casa, no Ginásio Nilson Nelson, na estreia da equipe candanga no Grupo C da competição continental. O primeiro desafio dos extraterrestres é hoje contra o San José da Bolívia, às 20h. A primeira fase será disputada paralelamente à abertura do Novo Basquete Brasil (NBB) neste fim de semana.
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Além do adversário boliviano, o Brasília medirá forças com o Leones Quilpué do Chile e o Boca Juniors da Argentina. Os 16 times estão distribuídos em quatro grupos. Os dois melhores de cada avançam à etapa eliminatória. O país tem quatro representantes na Liga Sul-Americana: Mogi Basquete (Grupo A), Corinthians (B), Brasília (C) e Flamengo.
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"Estamos bem contentes de receber a primeira fase da Liga Sul-Americana. Brasília, que é o maior detentor de títulos desse campeonato (ao lado do Atenas de Córdoba, com três títulos cada), sempre entra com grandes responsabilidades. Tanto a comissão técnica como os jogadores que permaneceram e os contratados sabem do peso e da responsabilidade que é vestir essa camisa, principalmente em um torneio dessa magnitude", disse ao Correio o diretor do Brasília, Fúlvio Chiantia.
"Não tenho dúvidas de que a equipe vai representar muito bem a cidade na Liga Sul-Americana e que o público de Brasília vai ter um espetáculo à parte tanto dentro de quadra como fora, como temos feito durante toda a última temporada", reforça o dirigente.
O Brasília vem de uma campanha importante na pré-temporada. O time foi vice-campeão do Torneio de Abertura do NBB ao perder a final para o Flamengo no último sábado. Na primeira fase, o time comandado por Dedé Barbosa derrotou Fluminense, Cruzeiro e Caxias-RS.
Outros grupos
O Mogi Basquete foi o primeiro clube brasileiro a entrar em quadra na Liga Sul-Americana. O time paulista venceu os três desafios na Argentina e garantiu o primeiro lugar do grupo. O segundo lugar do Grupo A ficou para o Independiente Oliva.
No Grupo B, o Corinthians não teve bom desempenho e caiu ainda na primeira fase. O Timão ficou na terceira posição da chave, com apenas uma vitória, e não conseguiu vaga às quartas de final. Nacional, do Uruguai, e Jorge Guzmán, do Equador ficaram com a vaga.
De 23 a 25 deste mês, o Flamengo encerra a primeira fase pelo Grupo D. O time carioca, assim como o Brasília, jogará em casa, no Maracanãzinho. O rubro-negro enfrenta o Paisas, da Colômbia, o Oberá, da Argentina, e o Defensor Sporting, do Uruguai. Duas partidas das quartas de finais estão definidas: Mogi x Jorge Guzmán e Nacional x Independiente Oliva.
As partidas serão realizadas nos dias 30 de outubro e 1º de novembro. As disputas dos classificados dos Grupos C e D serão nos dias 13 e 15 de novembro. A partir daí, os dois finalistas de cada chave disputam a Final Four, nos dias 5 e 6 de dezembro.
PROGRAME-SE
Liga Sul-Americana de Basquete
Quando: 16 a 18/10
Onde: Nilson Nelson
Agenda do Brasília
Hoje - 16/10
20h10 Brasília x São José-BOL
Amanhã - 17/10
19h10 Brasília x Leones-CHI
Domingo - 18/10
19h10 Brasília x Boca Juniors-ARG
Ingressos: App oficial do Brasília Basquete
Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima
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