Corinthians arrasa Dragonas e é semifinalista da Libertadores Feminina

O Corinthians está mais uma vez entre os quatro melhores times da América. Na noite deste sábado (24), no Estádio Banco Guayaquil, em Quito, no Equador, as Brabas derrotaram o Independiente Dragonas por 5 a 0 e garantiram vaga na semifinal da Libertadores Feminina.

Com a classificação, o Corinthians segue firme na busca pelo sétimo título do torneio continental e pelo quarto troféu consecutivo. Na semifinal, as Brabas enfrentarão o Santa Fe, da Colômbia, que eliminou o Palmeiras nos pênaltis após empate por 2 a 2 no tempo normal. A Conmebol deve oficializar a data do confronto para a próxima quarta-feira.

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O jogo

Apesar do placar elástico, a equipe paulista encontrou dificuldades na primeira etapa. O jogo foi equilibrado e marcado por intervenções importantes do VAR, que anulou dois gols e ainda revisou um pênalti inicialmente marcado para as equatorianas. O Corinthians chegou a balançar a rede com Belén Aquino, mas o lance foi invalidado por impedimento. Pelo lado do Dragonas, Charcopa também teve um gol anulado.

As donas da casa criaram as melhores oportunidades antes do intervalo. Karen Páez carimbou o travessão logo nos primeiros minutos, enquanto Charcopa exigiu boas intervenções da goleira Lelê. Sem conseguir transformar a superioridade em gols, as equipes foram para o intervalo sem gols.

Na volta para o segundo tempo, o Corinthians mudou completamente a postura e resolveu a partida em poucos minutos. Aos cinco, Duda Sampaio aproveitou rebote após cabeçada de Vic Albuquerque na trave e abriu o marcador. Na sequência, Vic apareceu novamente para ampliar a vantagem depois de uma sobra da goleira Alice.

Com o controle da partida, o Timão seguiu pressionando e chegou ao terceiro gol aos 16?. Vic Albuquerque serviu Gabi Zanotti, que completou para a rede. Três minutos depois, Tamires encontrou Vic livre na área, e a atacante marcou mais uma vez, transformando a vitória em goleada. Já nos acréscimos, Jaque Ribeiro cruzou na medida para Zanotti fechar a conta e decretar o 5 a 0.