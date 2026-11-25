O ano histórico do esporte brasileiro também teve a marca de quem trabalha fora dos holofotes. Camila Ferezin, treinadora da Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica, e Felipe Siqueira, responsável pela preparação de Alison dos Santos nos 400m com barreiras, foram escolhidos como os melhores treinadores de 2026 no Prêmio Brasil Olímpico, promovido pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB).

Os dois estiveram à frente de conquistas expressivas no cenário internacional. Sob o comando de Camila, o conjunto brasileiro conquistou três medalhas no Campeonato Mundial de Frankfurt, na Alemanha, incluindo os primeiros títulos mundiais da história da ginástica rítmica do país. A campanha também garantiu a classificação antecipada para os Jogos Olímpicos de Los Angeles-2028.

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No atletismo, Felipe acompanhou Alison dos Santos, o Piu, na temporada mais marcante da carreira do brasileiro. Em agosto, o atleta estabeleceu a marca de 45s80 nos 400m com barreiras, em Zurique, e encerrou o ano com os títulos da Diamond League e do World Athletics Ultimate Championship. O trabalho de Felipe também lhe rendeu uma indicação ao prêmio de melhor treinador do ano da World Athletics. Os dois técnicos ainda conduziram os atletas ao ouro nos Jogos Sul-Americanos de Santa Fé, em 2026.

À frente da Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica de Conjunto desde 2011, Camila Ferezin participou da transformação da modalidade no país. Quando assumiu o comando da equipe, o Brasil ocupava a 26ª posição do ranking mundial. Desde então, a seleção acumulou resultados inéditos e se aproximou das principais potências internacionais.

Em 2023, o conjunto garantiu, pela primeira vez, uma vaga olímpica por meio do Campeonato Mundial, em Valência, assegurando presença nos Jogos de Paris 2024. No mesmo ano, Camila recebeu o prêmio de Melhor Treinadora do Ano do COB.

A campanha de 2026 representou o ponto mais alto desse processo. Além do bronze no conjunto geral em Frankfurt, o Brasil conquistou o ouro nas duas finais por aparelhos, resultado inédito para a ginástica rítmica brasileira.

“Passamos de um país que buscava espaço no cenário internacional a protagonistas e referência mundial na modalidade. Foram 15 anos de construção diária, de um trabalho realizado por muitas mãos”, afirmou Camila.

A treinadora também destacou o significado da conquista para as próximas gerações. “Quando criança, eu não tinha uma referência brasileira na ginástica rítmica mundial em quem me espelhar. Hoje, temos as nossas Leoas inspirando milhares de crianças.”

No atletismo

Felipe Siqueira trabalha com Alison dos Santos desde 2018 e acompanhou a ascensão do atleta ao topo dos 400m com barreiras. A parceria já havia alcançado um momento especial em 2022, quando Piu conquistou o título mundial em Eugene e venceu as sete etapas da Diamond League naquela temporada. Na ocasião, Felipe também foi eleito o melhor treinador do ano pelo COB.

O trabalho atravessou dois ciclos olímpicos e esteve por trás das medalhas de bronze conquistadas por Alison em Tóquio-2020 e Paris-2024. Em 2026, a dupla alcançou um novo patamar com a marca de 45s80 em Zurique, além dos títulos da Diamond League e do World Athletics Ultimate Championship.

Ao receber o reconhecimento, Felipe dividiu o mérito com a equipe multidisciplinar e com o próprio atleta. “Esse prêmio é de um time. Desde 2022, quando ganhei pela primeira vez, vivemos de tudo: o título mundial em Eugene, a volta depois da cirurgia no joelho em 2023, o bronze olímpico em Paris, a prata no Mundial de Tóquio e, este ano, o recorde mundial em Zurique.”

O treinador também apontou a mudança para os Estados Unidos como um passo importante na evolução do trabalho. “Encontramos um ambiente campeão, que exigiu adaptação de todos nós e elevou o nível do trabalho.”

O Prêmio Brasil Olímpico foi criado em 1999 e reconhece anualmente atletas, treinadores, equipes e personalidades que se destacam no esporte nacional. A cerimônia de 2026 será realizada em 2 de dezembro, na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, com transmissão pela Time Brasil TV.