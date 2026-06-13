Goleiro mexicano Ochoa celebra seu recorde histórico de seis Copas do Mundo

O goleiro mexicano Guillermo Ochoa celebrou o feito histórico nesta quinta-feira (11) ao se tornar o primeiro jogador a participar de seis Copas do Mundo, durante a partida de abertura do Mundial de 2026 entre México e África do Sul, no Estádio Azteca.

Ochoa, de 40 anos, dividirá esse recorde com o argentino Lionel Messi e o português Cristiano Ronaldo, ambos com estreia prevista na Copa do Mundo da América do Norte para a próxima semana.

"Estou muito feliz por alcançar esse recorde", disse o goleiro após a partida, vencida pelo México por 2 a 0. "Há muito por trás dessas seis Copas do Mundo, muitas experiências, uma longa trajetória".

Nos minutos que antecederam o jogo contra a África do Sul, Ochoa entrou em campo para sentir o clima, algo que não costuma fazer, "mas hoje era um dia especial".

"Fui a campo para agradecer pelo que vivi neste dia histórico", afirmou o goleiro, que veste a camisa 13 do México.

"Queria vivenciar esse momento nesta reta final da minha carreira, e que maneira melhor de fazer isso do que com esse recorde e jogando em casa", acrescentou, expressando gratidão aos torcedores "que me acompanharam e apoiaram durante todos esses anos".

Neste jogo de abertura, Ochoa assumiu a função de reserva, após ter disputado onze partidas consecutivas em Copas do Mundo.

O atual goleiro do Limassol, do Chipre, expressou seu desejo de disputar uma partida naquele que seria seu sexto Mundial.

"O técnico é quem decide. Se ele me escalar, ficarei feliz, e se não, cumprirei o papel que me couber, aceitando-o para que as coisas corram bem para o México", observou.

A trajetória de Ochoa em Copas do Mundo começou na Alemanha, em 2006, quando ele tinha 20 anos, embora não tenha disputado nenhuma partida. Ele tampouco entrou em campo na África do Sul, em 2010.

O veterano goleiro começou a ganhar experiência em Mundiais no Brasil, em 2014, atuando em quatro jogos. Ele é lembrado por uma defesa espetacular contra a seleção brasileira, ao impedir um gol de cabeça de Neymar.

Ochoa disputou quatro partidas na Rússia, em 2018, e outras três no Catar, em 2022.

Com esse histórico, Ochoa se definiu como um mexicano que "sempre lutou e trabalhou para honrar o México".

jcm/cl/aam