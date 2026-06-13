Oh!!! De virada é mais gostoso

Começou! Agora é pra valer! Haja coração! Foi dado o pontapé inicial para a maior Copa do Mundo de todos os tempos. Com 48 seleções e sem a Itália, os chavões estão liberados pelas próximas seis semanas. Memes também, afinal, essa é a primeira Copa da inteligência artificial. Pena que que os algoritmos não entram em campo, essa parte ainda é exclusividade do talento humano que, convenhamos, anda meio em falta pelos campos do planeta.

A festa de abertura foi muito animada no mítico Estádio Azteca — apesar da produção meio chinfrim, teve Shakira! —, com boa vitória dos anfitriões mexicanos por 2 x 1 sobre a África do Sul. Fechando a primeira rodada do Grupo A, Coreia do Sul e República Tcheca estrearam em Guadalajara (ah... saudades da campanha do tri...). E deram um ótimo material para a ressurreição da nossa despretensiosa coluna, que nasceu na Copa de 2014, no Brasil. O primeiro confronto eurasiano foi um belo peladão (por favor, poupem-nos dos trocadilhos quintasserianistas).

Primeiro esclarecimento: uma pelada não precisa ser, necessariamente, ruim. Ao contrário, as boas peladas podem divertir muito, como aquelas que reúnem casados e solteiros no churrascão de fim de ano da firma.

Segundo esclarecimento: com 104 partidas disputadas em três países e quatro fusos horários, os fanáticos por futebol terão que enfrentar uma maratona que começa à 1h da tarde e só termina às 3h da madrugada, no horário do Brasil. Nossos jornais impressos não dão conta de fechar edições nesse horário, mas os escribas são obrigados a ficar de castigo (ou não) para a sessão Corujão da Bola. Movida por garrafas (no plural) de café e pizzas ofertadas por um patrocinador aleatório, a equipe de esportes do Correio se vira para não perder nada, enquanto nossos correspondentes nos Estados Unidos, no México e no Canadá ralam na produção de conteúdos exclusivos com as principais seleções, os mais badalados atletas e as operações anti-imigração do ICE. Mas o que fazer com aqueles jogos entre seleções da xepa do futebol?

Fica a dica: se você sofre de insônia, nada como uma pelada começando à 1h para se jogar nos braços de Morfeu (haja chavão!). Provavelmente, esse sonífero foi muito eficiente no primeiro tempo do colossal embate entre os pilhados sul-coreanos e o time de basquete tcheco. Os europeus foram para o México com a quinta seleção mais alta da competição, média de 1,85m — Noruega e Bósnia e Herzegovina lideram o ranking, com média de 1,87m, seguida de Suécia e Bélgica. O problema é que os tchecos não apresentaram, na estreia, futebol à altura (socorro!!!).

Postes tchecos

Voltando ao tema inicial, Coreia do Sul e República Tcheca fizeram um primeiro tempo horroroso. Se você, caro fanático, conseguiu se manter desperto até o intervalo, provavelmente se divertiu com a segunda etapa, marcada pela correria do time comandado pelo ponta-esquerda do Los Angeles FC, Son Heung-min, que fez fama ao atuar por 10 anos no ataque do Tottenhan de Londres. Como o craque não jogou quase nada, os postes tchecos apareceram.

A seleção da República Tcheca é tão limitada que só tem, praticamente, uma jogada capaz de terminar em gol: alçar a bola na área para que um grandão finalize de cabeça. A altura dos asiáticos nem é tão baixa em relação à média da população do país: quase 1,82m, nove centímetros a mais que a média nacional. Mas dificulta a marcação de jogadores mais altos, como o zagueiro Ladislav Krejci que, com 1,91m, abriu o placar escorando de cabeça, na pequena área, uma cobrança de lateral (!!).

"Injustiça!, injustiça!", devem ter bradado os fãs da Coreia do Sul, que dominava o confronto. Até que Hwang Inbeom recebeu passe açucarado (lembrem-se: chavões liberados), entrou na área e marcou um golaço típico de pelada. Com um corte seco, deixou o zagueirão de joelhos e tocou por cima do goleiro Kovar, para alegria de milhares de celulares da Samsung de plantão nas arquibancadas do Estádio Akron, em Zapopan, no México.

Mas uma boa pelada precisa de um final apoteótico, que justifique o gogi-gui, o churrasco coreano. A virada veio no finzinho: Oh!!!!! Oh? Sim, Oh Hyeon-gyu é o nome dele, como uma interjeição de espanto. Final: 2 para a Coreia do Sul, 1 para a República Tcheca. Que venham Cabo Verde, Curaçao, Bósnia e Herzegovina, Arábia Saudita e afins. Que travem os jogos com retrancas inespugnáveis, que surpreendam os medalhões com partidas truncadas e matadas de canela. Que contem com o Sobrenatural de Almeida e façam valer a antimáxima de que o importante é não perder. A coluna agradece.



