Primeiro ponto do Catar em Copas do Mundo tem toque brasileiro

Retrato de um país globalizado, seleção catari conta com um atleta nascido no Brasil e outro filho de brasileiro - (crédito: Getty Images via AFP)

Anfitrião da Copa do Mundo de 2022, o Catar fez história neste sábado (13/6) ao conquistar o primeiro ponto do país em Mundiais, no empate por 1 x 1 contra a Suíça, no Levi’s Stadium, em Santa Clara. O gol da igualdade, nos acréscimos, foi do zagueiro Boualem Khoukhi, nascido na Argélia e naturalizado catari, que simboliza uma seleção formada pela globalização e é composta por dois jogadores com raízes brasileiras.

Em terceiro no grupo B, empatado com Bósnia, Canadá e Suíça, todos com um ponto, o Catar tem como opções o zagueiro Lucas Mendes e o ponta Edmilson Júnior. O primeiro ficou no banco de reservas do técnico espanhol Julen Lopetegui e não entrou em campo. O segundo começou como titular e foi substituído aos 43 minutos da etapa final.

Nascido no Paraná, Lucas foi revelado pelo Coritiba, onde ficou até 2012, antes de seguir para o Olympique de Marselha, da França. A maior mudança foi em 2014, quando foi para o Catar defender o Al-Jaish e não deixou o país desde então. A estreia pela seleção catari foi em 2023 e já disputou a Copa da Ásia, Copa do Golfo, Copa Árabe e Eliminatórias, somando dois gols e uma assistência. Atualmente ele defende o Al-Wakrah, com bagagem no Al-Duhail e no Al-Gharafa.

Já Edmilson Júnior é retrato de como é o Catar, um país com cerca de 90% da população composta por estrangeiros. Nasceu na Bélgica, onde o pai atuava como jogador de futebol, mas as raízes são em Itabaiana, onde tem família. Se profissionalizou com o St. Truiden na liga belga, passou pelo Standard Liège e chegou ao Al-Duhail em 2018. Destaque do time local, foi convocado para a seleção catari pela primeira vez em 2024, ainda sem balançar as redes.

A dupla viu a Suíça sair na frente na partida deste sábado, com pênalti convertido por Breel Embolo. Os suíços empilharam oportunidades sem sucesso, até o zagueiro Khoukhi subir mais alto e cabecear para empatar o jogo. Ainda em busca da primeira vitória em Mundiais, o Catar viaja até o Canadá, onde enfrenta os anfitriões na próxima quinta-feira (18/6).

