Alemanha vence Curaçao por 7 a 1 e derruba recorde do Brasil em Copas

Com mais uma goleada por 7x1, Alemanha ultrapassou o Brasil na artilharia histórica das Copas do Mundo - (crédito: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

A Alemanha venceu Curaçao por 7 a 1 neste domingo (14/6), no Estádio de Houston, nos Estados Unidos, pela primeira rodada do Grupo E da Copa do Mundo de 2026. Com o resultado, a seleção tretracampeã mundial somou os primeiros três pontos,confirmando o favoritismo.

Apesar da derrota, Curaçao conseguiu balançar as redes e marcou seu primeiro gol em uma Copa do Mundo, feito que foi celebrado por torcedores e internautas, especialmente brasileiros, nas redes sociais.

“Fala deles… Curaçao empata com Alemanha e fascina o planeta”, escreveu o jornalista Chico Barney na rede social X durante a partida. Outro internauta também comemorou o momento histórico da seleção caribenha. “O grito que eu dei no gol de Curaçao. Se eu me emocionei aqui, imaginem o povo lá!!”, publicou.

Estreante em Copas do Mundo, Curaçao garantiu vaga no torneio após eliminar a Jamaica nas Eliminatórias da Concacaf. O país já entrou para a história ao se tornar a menor nação, em termos territoriais e populacionais, a disputar um Mundial. O território possui apenas 444 km² e cerca de 160 mil habitantes.

Alemanha ultrapassa Brasil

Com mais uma goleada por 7x1, Alemanha ultrapassou o Brasil na artilharia histórica das Copas do Mundo. A seleção europeia atingiu a marca de 239 gols em todos os tempos no torneio, enquanto a Canarinha tem 238. O Brasil estreou neste sábado (14/6) com um empate em 1x1 contra Marrocos, em jogo válido pelo grupo C.

Um cruzamento com a Alemanha só pode acontecer nas oitavas de final. Para que isso aconteça, a Seleção Brasileira precisa avançar em 1º lugar e a Alemanha passe em 2º no Grupo E, definindo um confronto direto no dia 5 de julho

Segunda rodada das seleções

Pela segunda rodada, a Alemanha enfrenta a Costa do Marfim no Estádio de Toronto, em Toronto. Já Curaçao encara o Equador no Estádio de Kansas City, em Kansas City.