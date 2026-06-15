Cabo Verde surpreende na estreia e frustra favoritismo da Espanha

Vozinha foi o destaque do confronto. Foram sete defesas importantes para o goleiro de 40 anos. - (crédito: ROBERTO SCHMIDT / AFP)

A Copa do Mundo está apenas no quinto dia, mas acumula uma série de histórias fantásticas. Na tarde desta segunda-feira (15/6), mais uma epopeia foi escrita. Quem via de longe imaginava o final esperado, mas os roteiristas do futebol estavam planejando algo muito maior do que o simples óbvio. A gigante Espanha, campeã do mundo em 2010 e cotada como uma das grandes favoritas, entrou em campo com todo esse prestígio. Do outro lado, o modesto Cabo Verde, na primeira participação em Copa do Mundo e rotulada como seleção “turista”, indo apenas passear em solo norte-americano.

Os prognósticos eram óbvios. Talvez uma das partidas com mais disparidade técnica antes de a bola rolar. Praticamente ninguém acreditava ou apostava em Cabo Verde, exceto os mais de 500 mil habitantes da ilha no oeste do continente africano. Mas, para um povo que viveu todos os horrores de uma colonização sanguinária pelos portugueses e conseguiu a independência apenas em 1975, acreditar que a equipe poderia surpreender o mundo era algo simples perto de tudo que essa nação passou no decorrer da história.

A bola rolou e a postura das equipes era exatamente o esperado. A pressão espanhola consumiu a defesa cabo-verdiana logo nos primeiros minutos. Porém, se faltava qualidade técnica em certos momentos, sobrava vontade e apoio vindo das arquibancadas. Com alto público no Mercedes-Benz Stadium, não se ouvia a torcida da Espanha. Mesmo com menos tradição, os fãs de Cabo Verde lotaram a arena em Atlanta e não pararam de apoiar a equipe um minuto sequer.

O começo foi tenso. O domínio era espanhol. Chances foram emplacadas, mas Vozinha era uma parede debaixo do travessão. Se não tinha o arqueiro na jogada, o travessão salvou os Tubarões Azuis após finalização de Ferran Torres. Foi assim durante toda a primeira etapa, e Cabo Verde conseguiu segurar a Fúria nos 45 minutos iniciais.

No segundo tempo, o script persistiu. Luís De La Fuente colocou Lamine Yamal para buscar o gol salvador. A expectativa de goleada e jogo fácil antes de a bola rolar foram por água abaixo. A situação ficou dramática para os europeus. Como uma equipe do tamanho da Espanha teria tantas dificuldades para furar a defesa da, em teoria, fraca Cabo Verde?

Futebol não é matemática, e o favoritismo inicial pode não significar nada. Depois de cinco minutos de acréscimos e uma pressão insana por parte dos espanhóis, Adham Mohammad finalizou a partida. Em campo, o primeiro 0 x 0 da Copa, resultado de amplo significado para além das quatro linhas.

O simples empate sem gols valeu como uma vitória para Cabo Verde. Calouros em Copas do Mundo, os Tubarões Azuis desbancam a Espanha e garantem o primeiro ponto no torneio. Em campo, heróis cabo-verdianos foram apresentados para o mundo. O goleiro Vozinha, por exemplo, foi destaque do confronto. Foram sete defesas importantes para o arqueiro de 40 anos.

O quarteto defensivo protagonizado por Sidny Cabral, Diney, Pico e Steven Moreira anulou o ataque espanhol por 90 minutos. Yamal, Ferran Torres, Oyarzabal e Pedri, acostumados a enfrentar defensores do mais alto escalão europeu, não conseguiram nada diante dos zagueiros adversários.

Mais uma vez, o futebol protagonizou histórias que serão passadas de geração em geração. Quem um dia viveu horrores de um processo colonial escravocrata e sofre até hoje as cicatrizes desse passado, agora pode comemorar o primeiro ponto conquistado em um Mundial. Mais uma de várias histórias marcantes que apenas a Copa do Mundo pode contar...

*Estagiário sob supervisão de Fernando Brito