Exames não liberam Neymar; bolha no pé deixa Raphinha fora do treino

Na quarta-feira (17/6), Neymar completará um mês sem entrar em campo - (crédito: CBF/Divulgação)

Nova Jersey — O primeiro treino da Seleção Brasileira para a partida desta sexta-feira (19/6) contra o Haiti, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, começou sem a novidade esperada. Neymar não entrou em campo. Há uma projeção de que isso aconteça no máximo até quarta-feira (17). Do contrário, ele dificilmente ficará no banco de reservas na segunda rodada do Grupo C.

Neymar faz tratamento intensivo na tentativa de curar uma lesão de grau 2 na panturrilha da perna direita. Ele foi submetido a exames de imagem de rotina nesta segunda-feira (15/6). A ressonância apresentou evolução, mas o departamento médico preferiu mantê-lo poupado.

Uma junta médica avaliou o processo de cicatrização e optou por não liberá-lo ainda. Neymar não entra em campo desde 17 de maio na derrota do Santos para o Coritiba, na Neo Química Arena, pela última rodada do Brasileirão antes da pausa para a Copa do Mundo. Na quarta-feira (17/6), data limite para a provável presença de Neymar no treino, ele completará um mês sem entrar em campo. Isso dificulta ainda mais a possibilidade de relacioná-lo.

A volta do elenco às atividades teve outras duas baixas. Raphinha entrou no gramado descalço e não participou do treino por causa de uma bolha no pé. Quando a partida contra Marrocos terminou, ele ficou deitado no gramado do MetLife Stadium sentindo dores.

Outros dois jogadores não participaram da atividade. O zagueiro Gabriel Magalhães e o volante Bruno Guimarães fizeram trabalho de carga. Aparentemente, eles não preocupam a comissão técnica e participarão das demais atividades a partir desta terça-feira (16/6).