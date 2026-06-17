Em campo de refugiados em Gaza, palestinos acompanham jogo da Copa

Faixa de Gaza abriga entre 1,6 e 1,7 milhão de refugiados palestinos registrados - (crédito: Reprodução/X)

Enquanto milhares de pessoas acompanhavam das arquibancadas do Estádio Lumen Field, em Seattle, o empate por 1 x 1, na segunda-feira (15/6), entre Egito e Bélgica, outra torcida vivia a partida a milhares de quilômetros dali. No campo de refugiados de Nuseirat, na Faixa de Gaza, uma multidão se reuniu diante de telões improvisados para assistir à estreia egípcia na Copa do Mundo. Em meio às marcas da guerra e da incerteza, o futebol transformou-se, por algumas horas, em refúgio para toda uma população. Segundo a Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinos (UNRWA), a Faixa de Gaza abriga entre 1,6 e 1,7 milhão de refugiados palestinos registrados.

Em vídeos publicados nas redes sociais, é possível ver inúmeras bandeiras do Egito, cartazes dedicados ao craque Mohamed Salah e uma multidão concentrada na partida em Seattle. Durante 90 minutos, os palestinos em Gaza puderam desviar o olhar do horror cotidiano imposto pela guerra com Israel. O futebol ofereceu uma pequena trégua em meio aos escombros.

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Em campo, a alegria chegou cedo para os egípcios. Ainda na primeira etapa, Emam Ashour abriu o placar e fez explodir em festa a multidão reunida em Gaza. Por alguns instantes, entre bandeiras agitadas e abraços, a guerra pareceu distante. No entanto, o futebol também conhece a crueldade: aos 66 minutos, um gol contra de Mohamed Hany devolveu o empate à Bélgica e silenciou parte da comemoração palestina. As nações, juntamente com Irã e Nova Zelândia, figuram no grupo G da Copa do Mundo.

Influenciada pelo grupo extremista Hamas, a Faixa de Gaza sofre com o conflito entre Israel e Palestina. Grande parte da infraestrutura do local foi gravemente danificada pelos bombardeios israelenses. Desde o início da guerra entre Israel e o Hamas, em 7 de outubro de 2023, o número de mortos na região supera 73 mil vítimas, segundo o Ministério da Saúde de Gaza.



*Estagiário sob a supervisão de Fernando Brito