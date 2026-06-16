Messi faz três gols em estreia e iguala Klose na artilharia das Copas

Messi - (crédito: ROBERTO SCHMIDT / AFP)

A atual campeã do mundo, Argentina, precisou de alguns minutos para engrenar na partida contra a Argélia, válida pelo Grupo J da Copa do Mundo.

No entanto, a equipe encontrou o caminho da vitória nos pés daquele que pode estar disputando seu último Mundial: Lionel Messi. Com três gols na partida, o ídolo argentino igualou o alemão Miroslav Klose na artilharia histórica das Copas do Mundo.

Messi brilhou em campo sem a pressão de buscar o primeiro título mundial, já conquistado na edição anterior. O hat-trick tornou a atuação ainda mais memorável e reforçou o protagonismo do camisa 10. Diante de uma multidão de fãs, o jogador, conhecido pelo apelido de GOAT (sigla em inglês para “o maior de todos os tempos”), comandou a vitória argentina e deu mais um passo em busca de um feito raro: conquistar dois títulos mundiais consecutivos.

Segundo a FIFA, apenas Brasil, em 1958 e 1962, e a Itália, em 1934 e 1938. A própria Argentina impediu que a França, de Kylian Mbappé, entrasse na lista, ao evitar que os Les Bleus mantivessem o título conquistado na Rússia, em 2018.

Recordes

A presença do ídolo argentino, em si, já representa uma marca histórica: Ninguém jamais participou de seis edições diferentes. Como se não batasse, a marca é quebrada, na mesma competição, por dois outros atletas: Cristiano Ronaldo, de Portugal, e Ochoa, do México.

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Ainda na Copa no Oriente Médio, Messi já tinha quebrado feitos como: mais jogos em Copas (26); mais jogos como capitão (20); mais gols pela Argentina na competição (13); e o primeiro a marcar gols em todas as fases do torneio, por exemplo.

Caminho até a taça

Ainda na primeira fase, a Argentina enfrenta a Aústria, na segunda-feira (22/6) e a Jordânia, no sábado (27/6). No mata-mata, o cruzamento do Grupo J acontece com os Grupos H e o Grupo F



