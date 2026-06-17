Yoane Wissa marca o primeiro gol da história da RD Congo em Copas

Yoane Wissa aproveitou cruzamento e empatou o jogo no fim da etapa inicial - (crédito: Ronaldo Schemidt/AFP)

A Copa do Mundo segue escrevendo histórias incríveis. Na segunda participação em Mundiais, a República Democrática do Congo marcou o primeiro gol na competição e também um inédito ponto. Diante de Portugal, Yoane Wissa aproveitou o cruzamento de Masuaku e empatou o jogo no fim da etapa inicial. João Neves havia aberto o placar para os lusitanos, mas o atacante do Newcastle igualou e mostrou, mais uma vez, o potencial da Copa do Mundo em surpreender.

Essa é a segunda participação do país na competição, mas a primeira com o nome de República Democrática do Congo. Em 1974, os africanos jogaram o torneio com o nome de Zaire, após o ditador Mobutu Sese Seko sequestrar e executar o então líder revolucionário Patrice Lumumba, implementar um regime autoritário e mudar o nome do país.

Mesmo depois do processo de independência sobre o domínio belga, até os dias atuais a RD Congo sofre com as cicatrizes de um processo colonial sanguinário. Guerras civis, crises humanitárias e epidemias de ebola foram recorrentes no país nos últimos 60 anos. Torcedor ilustre da seleção congolesa, Kuka Muladinga, que ficou famoso por assistir aos jogos da equipe totalmente imóvel e caracterizado do herói nacional Patrice Lumumba, não pôde comparecer ao NRG Stadium, em Houston, por estar passando pelo processo obrigatório de quarentena nos EUA, após o surto da doença.

Na primeira participação da equipe no torneio, em 1974, o então Zaire perdeu os três jogos da fase de grupos e não marcou nenhum gol. Começou sendo derrotado por 2 x 0 diante da Escócia. No jogo seguinte, entrou para a história após derrota por 9 x 0 para a Iugoslávia e fechou a participação na Alemanha Ocidental perdendo para o Brasil por 3 x 0.

Finalmente, 52 anos depois, o povo congolês conseguiu comemorar um gol em Copas do Mundo com Yoane Wissa. Com o empate diante Portugal, a seleção africana pontua pela primeira vez na história do torneio. Após anos de tormentos, a República Democrática do Congo tem um motivo para voltar a sorrir.

*Estagiário sob supervisão de Fernando Brito