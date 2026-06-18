Suíça vence Bósnia por 4 x 1 e encaminha vaga ao mata-mata

O meio-campista da Suíça, Johan Manzambi, autor de dois gols na vitória da equipe por 4 x 1 contra a Bósnia, pela Copa do Mundo de 2026 - (crédito: AFP)

Cinco gols marcados em 23 minutos. Assim a Suíça venceu a Bósnia por 4 x 1, na tarde desta quinta-feira (18/6), em confronto válido pelo Grupo B da Copa do Mundo de 2026. A vitória foi alcançada graças aos tentos anotados por Johan Manzambi (2x), Ruben Vargas e Granit Xhaka. Mahmic descontou.

Ambos os gols foram marcados durante a segunda etapa. Foi ali onde o confronto se destravou. A primeira etapa no Los Angeles Stadium contou com poucas chances concretas de gol. No entanto, nenhuma das duas seleções conseguiu dominar as ações ofensivas.

O apito final do árbitro brasileiro, João Pedro Silva Pinheiro, trouxe consigo o equilíbrio de quatro finalizações suíças contra três bósnias no fim do primeiro tempo. Apenas um chute de cada chegou à meta.

Foi na etapa complementar onde o duelo acabou desequilibrado. Com o atacante Dan Ndoye, principalmente pelo lado esquerdo, o time vermelho levava mais perigo, ainda que Dzeko & Cia. conseguissem tomar a dianteira na posse da bola, ao contrário dos primeiros 45 minutos. Aos 55', o próprio obrigou Vasilj a fazer defesa difícil com uma bicicleta.

Filho de pai congolês e mãe angolana, o meio-campista Johan Manzambi saiu do palco para influenciar o resultado. Aos 74', aproveitou bate-rebate na área e abriu o placar com um voleio. O cenário se tornou ainda pior para a Bósnia momentos depois. Aos 80', o zagueiro Tarik Muharemovic acabou expulso após derrubar Embolo, que corria para um cara a cara contra o goleiro.

Mais solta, a Suíça aproveitou a vantagem em campo. Aos 84 minutos, Vargas bateu de primeira no canto esquerdo de Vasilj e fez o segundo. Aos 89', Manzambi marcou o terceiro ao receber de Vargas dentro da área.

Ainda houve tempo para mais duas violações às respectivas metas. Já nos acréscimos, Ermin Mahmic aproveitou rebote do adversário em cobrança de escanteio e estufou as redes de Kobel. No último minuto, Sow foi derrubado por Memic. Da marca da cal, o capitão Xhaka deu números finais ao embate: 4 x 1.

Agora, ambas as seleções voltam à ação na próxima quarta-feira (24/6). Às 16h, a Suíça encerra a participação na fase de grupos contra Canadá. No mesmo horário, os bósnios enfrentarão o Catar.

Ficha técnica:

Suíça 4 x 1 Bósnia & Herzegovina - Grupo B da Copa do Mundo de 2026, 2ª rodada da fase de grupos

Data e hora: Quinta-feira (18/6), às 16h

Local: SoFi Stadium (Los Angeles Stadium), Los Angeles, Estados Unidos

Gols: Johan Manzambi (2x), Ruben Vargas e Granit Xhaka (Suíça); Ermin Mahmic (Bósnia)

Cartões amarelos: Nico Elvedi (Suíça); Edin Dezko, Amar Dedic (Bósnia)

Cartões vermelhos: Tarik Muharemovic (Bósnia)

Suíça

Gregor Kobel; Silvan Widmer, Nico Elvedi, Manuel Akanji e Ricardo Rodríguez; Michel Aebischer, Granit Xhaka e Remo Freuler; Fabian Rieder, Breel Embolo e Dan Ndoye. Técnico: Murat Yakin

Bósnia & Herzegovina

Nikola Vasilj; Amar Dedic, Nikola Katic, Tarik Muharemovic e Sead Kolasinac; Amar Memic, Benjamin Tahirovic, Ivan Sunjic e Kerim Alajbegovic; Ermedin Demirovic e Edin Dzeko. Técnico: Sergej Barbarez