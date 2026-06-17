Harry Kane: o fenômeno inglês desponta na Copa do Mundo

Harry Kane tem 10 gols em Copas do Mundo e 81 com a camisa da Inglaterra - (crédito: Paul ELLIS / AFP)

Inglaterra e Croácia se enfrentaram nesta quarta-feira (17/6), em Dallas, pela estreia das equipes na Copa do Mundo 2026. Foi o primeiro confronto totalmente europeu do torneio e estava reservado para um jogo digno do tamanho que a competição exige. Com emoção desde o início, os ingleses venceram por 4 x 2 e sonham em quebrar o jejum de 60 anos desde o primeiro e único título de Mundial, quando sediaram o torneio em 1966.

O furacão inglês Harry Kane, dono da camisa 9 e da faixa de capitão, impressiona o mundo. Na estreia na Copa de 2026, foram dois gols sobre a Croácia. Entretanto, o destaque do inglês já é conhecido por todos há bastante tempo.

Revelado pelo Tottenham, o atacante lidou com empréstimos ainda cedo e demorou para ascender. Tempo foi necessário para se adaptar e ganhar rodagem, antes de virar um dos maiores (se não o maior) ídolo da história dos Spurs. Na Terra da Rainha, foram 280 gols. Levou a equipe para uma final de Liga dos Campeões, mas faltava algo. Foram 12 anos em Londres e nenhum troféu conquistado. A equipe pouco brigava por grandes títulos, mesmo com toda a vontade do “Furacão”.

Em 2023, decidiu que era hora de encerrar o ciclo na Inglaterra. A história de Harry Kane no Tottenham foi linda. Muitas homenagens na despedida ao final da temporada. O destino era ousado, mas não havia dúvidas que a adaptação viria rapidamente. Pousou em Munique para fazer parte do elenco do Bayern e, enfim, realizar o sonho de ganhar o primeiro troféu relevante da carreira.

Apesar da dinastia bávara na Alemanha, a primeira temporada de Kane foi sem taças. O artilheiro marcou 44 gols em 45 partidas, mas viu a Bundesliga e a Pokal serem levantadas pelo Bayer Leverkusen de maneira invicta. Ainda assim, o inglês não abaixou a cabeça diante das críticas.

Na temporada seguinte, mais bem adaptado e entrosado, a história foi outra, com campanha do Bayern perfeita na Alemanha. Com 26 gols e nove assistências, Kane ajudou o time da Bavária a erguer a Bundesliga mais uma vez. Para o inglês, significava o fim de um dos maiores pesadelos. Finalmente, o primeiro grito de “é campeão” chegou.

O ano de 2025 seguiu com o mesmo roteiro. Domínio na Alemanha e mais uma Bundesliga no currículo. Foram 66 gols na temporada e Chuteira de Ouro conquistada, como maior artilheiro nas grandes ligas europeias, além de ter mudado o estilo de jogo e distribuído sete assistências. Formou um trio de ataque mortal junto de Olise e Luis Diaz, mas faltou a 'Orelhuda'. O Bayern foi longe na Liga do Campeões novamente, mas caiu para o PSG nas semifinais.

O sonho da Liga dos Campeões segue vivo para Harry Kane, assim como o da Copa do Mundo. Com 10 gols em Mundiais e 81 com a camisa da Inglaterra, o atacante de 32 anos é o maior artilheiro da seleção no torneio e na história. Além disso, entra na disputa para maior goleador da história da competição organizada pela Fifa.

*Estagiário sob supervisão de Fernando Brito