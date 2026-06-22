Veja lista de brasileiros convocados para Copas que nunca estrearam

Recuperado de lesão da panturrilha, Neymar é cotado para estrear na quarta-feira (24/6), contra a Escócia - (crédito: Jewel SAMAD / AFP)

Disputar uma Copa do Mundo, para muitos atletas, é o ponto alto da carreira. São anos de treinamento e dedicação para representar o país dentro de campo. A euforia em ouvir o nome sendo chamado pelo técnico, no entanto, não significa que o jogador, de fato, entrará em campo. Em muitos casos, o sonho é realizado, mas de uma forma diferente.

Ficar na reserva não é necessariamente ruim. Afinal, o feito de chegar a uma Copa do Mundo é para poucos. Neymar, por exemplo, segue fora de campo, enquanto recupera a melhor forma física. Entretanto, a lista de atletas que fizeram parte do plantel durante o torneio sem jamais entrarem em campo é vasta.

Os goleiros reservas são os mais afetados. Defensores, meio campistas e atacantes também fazem parte do grupo de "isolados". Confira os atletas brasileiros que foram convocados para Copa do Mundo, mas assistiram ao Mundial do banco de reservas:





1930 (Uruguai)

Benevenuto (goleiro, Botafogo)

Fortes (meia, Fluminense)

Ivan Mariz (meia, Fluminense)

Pamplona (meia, Botafogo)

Doca (atacante, América-RJ)





1934 (Itália)

Germano (goleiro, Botafogo)

Ariel (zagueiro, Fluminense)

Valdir (meia, Botafogo)

Átila (atacante, Botafogo)





1950 (Brasil)

Castilho (goleiro, Fluminense)

Adãozinho (atacante, São Paulo)

Nena (atacante, Flamengo)





1954 (Suíça)

Cabeção (goleiro, Corinthians)

Veludo (goleiro, Fluminense)

Alfredo Ramos (zagueiro, São Paulo)

Rubens (meia, Flamengo)





1958 (Suécia)

Castilho (goleiro - Fluminense)

Oreco (lateral - Corinthians)

Zózimo (zagueiro - Bangu)

Moacir (meio-campista, Flamengo)

Dino Sani (meio-campista, São Paulo)

Mazzola / Altafini (atacante, Palmeiras





1962 (Chile)

Castilho (goleiro, Fluminense)

Bellini (zagueiro, São Paulo)

Jurandir (zagueiro, São Paulo)

Altair (zagueiro, Fluminense)

Jair Marinho (lateral direito, Fluminense)

Mengálvio (meia, Santos)

Jair da Costa (atacante, Flamengo)





1966 (Inglaterra)

Zito (volante, Santos)

Edu (atacante, Santos)

1970 (México)

Ado (goleiro, Corinthians)

Emerson Leão (goleiro, Palmeiras)

Baldochi (zagueiro, Palmeiras)

Joel Camargo (zagueiro, Santos)

Zé Maria (lateral direito, Portuguesa)

Dadá Maravilha (atacante, Atlético Mineiro)





1974 (Alemanha Ocidental)

Waldir Peres (goleiro, São Paulo)

Renato (goleiro, Flamengo)

Dirceu Lopes (meia, Cruzeiro)

César Maluco (atacante, Palmeiras)





1978 (Argentina)

Carlos (goleiro, Ponte Preta)

Polozzi (zagueiro, Ponte Preta)

Abel Braga (zagueiro, Vasco)

Zé Sérgio (atacante, São Paulo)





1982 (Espanha)

Carlos (goleiro, Ponte Preta)

Paulo Sérgio (goleiro, Botafogo)

Juninho (zagueiro, Ponte Preta)

Edevaldo (lateral direito, Internacional)

Pedrinho (lateral esquerdo, Vasco)

Renato (meia, São Paulo)





1986 (México)

Emerson Leão (goleiro, Palmeiras)

Paulo Victor (goleiro, Fluminense)

Edivaldo (atacante, Atlético Mineiro)





1990 (Itália)

Zé Carlos (goleiro, Flamengo)

Acácio (goleiro, Vasco)

Tita (meia, Flamengo)

Bismarck (meia, Vasco)





1994 (Estados Unidos)

Gilmar Rinaldi (goleiro, Flamengo)

Zetti (goleiro, São Paulo)

Ronaldo (atacante, Cruzeiro)





1998 (França)

Carlos Germano (goleiro, Flamengo)

Dida (goleiro, Cruzeiro)

André Cruz (zagueiro, Milan)





2002 (Japão e Coreia do Sul)

Dida (goleiro, Corinthians)

Rogério Ceni (goleiro, São Paulo)





2006 (Alemanha)

Júlio César (goleiro, Inter de Milão)

Luisão (zagueiro, Benfica)





2010 (África do Sul)

Gomes (goleiro, Tottenham)

Doni (goleiro, Roma)





2014 (Brasil)

Jefferson (goleiro, Botafogo)

Victor (goleiro, Atlético Mineiro)





2018 (Rússia)

Cássio (goleiro, Corinthians)

Ederson (goleiro, Manchester City)

Geromel (zagueiro, Grêmio)

Fred (volante, Manchester United)

Taison (atacante, Shakhtar Donetsk)





2022 (Catar)

Weverton (goleiro, Palmeiras)





2026 (EUA, México e Canadá) - não utilizados na primeira rodada

Ederson (goleiro, Manchester City)

Weverton (goleiro, Grêmio)

Alex Sandro (lateral esquerdo, Flamengo)

Bremer (zagueiro, Juventus)

Léo Pereira (zagueiro, Flamengo)

Éderson (volante, Atalanta)

Neymar (atacante, Santos)





*Estagiário sob supervisão de Fernando Brito