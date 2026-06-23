Animada por 'Haalandmania', diplomacia viking faz festa na Asa Sul

Diplomatas noruegueses no bar Fausto e Manoel, na Asa Sul, assistiram ao jogo entre Noruega e Senegal, válido pela Copa do Mundo 2026 - (crédito: Danyelle Simões/Embaixada da Noruega)

As festas para acompanhar os jogos da Copa do Mundo nas embaixadas em Brasília são uma tradição, mas a representação diplomática da Noruega fez uma opção diferente na noite de segunda-feira (22/6), quando a seleção viking bateu Senegal, por 3 x 2, com dois gols do gigante Erling Haaland, que já coleciona quatro bolas na rede neste Mundial. Um grupo de 17 pessoas do escritório do país europeu na capital brasileira preferiu se misturar à cultura local e assistiu ao duelo no bar Fausto e Manoel, na Asa Sul.

"Foi um jogo fantástico. A Noruega jogou melhor no primeiro tempo. No segundo, estava mais nervosa e perdeu muitas chances. Para nós, noruegueses, o jogo foi fantástico e a gente passou de fase. A partir de agora, tudo é possível", disse Kjetil Elsebutangen, embaixador da Noruega no Brasil.

"O jogo foi fantástico. A Noruega jogou muito e mereceu ganhar. Assistir ao jogo no Brasil foi algo indescritível. O melhor jogo que já assisti na vida", completou o vice-ministro das Relações Exteriores da Noruega, Andreas Kravik.

A seleção norueguesa ocupa a vice-liderança do Grupo I, com seis pontos, mesma marca da França, que lidera pelo critério de saldo de gols (5 x 4). O tira-teima ocorrerá na sexta-feira (26/6), quando os artilheiros Haaland e Mbappé travarão um duelo a parte para definir qual time fechará a primeira fase em primeiro lugar.

Kjetil Elsebutangen, embaixador da Noruega no Brasil, e Andreas Kravik, vice-ministro das Relações Exteriores (foto: Danyelle Simões/Embaixada da Noruega)

A classificação ao mata-mata faz os diplomatas noruegueses vislumbrarem um possível confronto contra o Brasil. "A Noruega nunca perdeu jogo contra o Brasil. É uma boa tradição", comentou o embaixador Kjetil Elsebutangen. "Se a Noruega encontrar com o Brasil, eu espero que o jogo seja bastante equilibrado, onde a Noruega tenha uma chance de ganhar. O Brasil é favorito, mas não vamos desistir e temos uma chance. Na última vez que jogamos contra o Brasil, vencemos por 2 x 1. Então, faremos isso de novo", completou o vice-ministro Andreas Kravik.



De fato, a Noruega representa um tabu no caminho brasileiro. Em quatro duelos, são dois empates e duas vitórias da seleção viking. O confronto mais relevante ocorreu na Copa do Mundo de 1998, na França, durante a primeira fase, quando o time verde-amarelo, classificado antecipadamente, perdeu por 2 x 1. Que os deuses do futebol possam vingar a tradição brasileira neste Mundial na América.

Histórico de confrontos

Data Local Competição Resultado 1988 Oslo, Noruega Amistoso Noruega 1 x 1 Brasil 30/05/1997 Oslo, Noruega Amistoso Noruega 4 x 2 Brasil 23/06/1998 Marselha, França Copa do Mundo Noruega 2 x 1 Brasil 16/08/2006 Oslo, Noruega Amistoso Noruega 1 x 1 Brasil

Resumo do duelo

Vitórias do Brasil: 0

Empates: 2

Vitórias da Noruega: 2

Gols do Brasil: 5

Gols da Noruega: 8