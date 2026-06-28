Argentina vence a Jordânia e termina primeira fase com 100% de aproveitamento

Argentina marcou duas vezes na primeira etapa - (crédito: Foto: Divulgação/AFA)

A Argentina segue a sua festa nesta Copa do Mundo. Na noite deste sábado (27/6), a atual campeã mundial chegou a poupar alguns jogadores, mas venceu com tranquilidade a Jordânia por 3 x 1. Lo Celso e Lautaro Martínez abriram o marcador na primeira etapa. Messi, que entrou no segundo tempo, fez o terceiro. Al-Tamari descontou para os Cavaleiros.

Com o resultado, a Albiceleste fechou a fase de grupos com nove pontos, três vitórias, oito gols marcados, seis deles por Messi, e um sofrido. Agora, os hermanos vão encarar Cabo Verde na próxima fase. Já a Jordânia se despede da sua primeira Copa sem pontuar, mas marcando gols em todos os jogos. O sexto tento do camisa 10 ainda rendeu mais um recorde ao capitão da Albiceleste.

Agora, Messi é o dono da maior sequência de partidas de Copas do Mundo marcando, pelo menos, um gol. São sete jogos seguidos estufando as redes. Antes, estava empatado com Jairzinho (1970) e Just Fontaine (1958).

Argentina domina e sai na frente

Mesmo sem muitos titulares, a Argentina começou o jogo pressionando e ficando com a bola. Logo nos primeiros minutos, Lo Celso recebeu na frente e marcou, mas a arbitragem assinalou o impedimento. Entretanto, não demorou muito para o meia cobrar falta com categoria no ângulo e aproveitar falha do goleiro Abulaila, que tentou adivinhar o canto, para abrir o marcador.

A pressão da Albiceleste seguiu mesmo com a vantagem no marcador. Após cruzamento na área, Lautaro Martínez cabeceou, Abulaila pegou no reflexo e a bola ainda bateu no travessão. Entretanto, na jogada, a arbitragem flagrou um chute de Al-Rashdan no rosto de Senesi. Após revisão no VAR, o árbitro marcou o pênalti e, na cobrança, Lautaro cobrou e marcou. Depois disso, a Jordânia até chegou a aparecer no campo de ataque, mas foi a Argentina quem teve mais oportunidades. Otamendi apareceu sozinho após cobrança de falta e cabeceou para fora. Nos acréscimos, Julián Álvarez recebeu na área e finalizou para defesa do goleiro.

Messi entra e deixa o dele

A segunda etapa começou com a Argentina pressionando. Mais uma vez, Lo Celso chegou a marcar, mas a arbitragem anotou impedimento no começo da jogada. Depois, Julián Álvarez finalizou e Abulaila defendeu. Só que a Jordânia surpreendeu e conseguiu descontar. Após boa troca de passes, Haddad cruzou rasteiro na área e Al-Tamari se jogou de carrinho para marcar.

Logo após sofrer o gol, Scaloni colocou Messi, para festa do estádio. O craque teve sua primeira oportunidade em uma cobrança de falta, que passou por cima da meta. Só que na segunda oportunidade que teve, Abulaila colaborou outra vez e o craque fez o terceiro, o seu 19º em Copas. Flaco López entrou em campo e também tentou deixar o seu. O atacante do Palmeiras recebeu na área e finalizou, travado pela defesa.

JORDÂNIA 1 X 3 ARGENTINA

Copa do Mundo Grupo J 3ª rodada

Data e horário: 27/6/2026 (sábado), às 23h (de Brasília)

Local: AT&T Stadium, Arlington (EUA)

Gol: Lo Celso, 18’/1ºT (0-1); Lautaro Martínez, 30’/1ºT (0-2); Al-Tamari, 9’/2ºT (1-2); Messi, 34’/2ºT (1-3)

JORDÂNIA: Abulaila; Nasib, Al-Arab e Abu Tahab; Haddad, Al-Rashdan (Jamous, 30’/2ºT), Al-Rawabdeh e Abu Taha; Olwan (Abu Zraiq, 44’/2ºT), Fakhoury (Al-Marti, intervalo) e Azaizeh (Al-Tamari, intervalo). Técnico: Jamal Sellami.

ARGENTINA: Dibu Martínez; Simeone (Barco, 25’/2ºT), Otamendi, Senesi e Tagliafico; Palacios, Paredes e Lo Celso (Almada, 14’/2ºT); Nico Paz (Mac Allister, 14’/2ºT), Julián Álvarez (Flaco López, 36’/2ºT) e Lautaro Martínez (Messi, 14’/2ºT). Técnico: Lionel Scaloni.

Árbitro: Istvan Kovacs (BEL)

Assistentes: Mihai Marica (BEL) e Ferencz Tunyogi (BEL)

VAR: Bram Van Driessche (BEL)

Cartões Amarelos: Al-Arab e Abu Taha (JOR)



