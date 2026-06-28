COPA DO MUNDO 2026
Argélia e Áustria empatam em 3 x 3 com final caótico e se classificam
Jogo parecia decidido com o placar de 2 x 2, mas dois gols nos acréscimos deram tom dramático à classificação das seleções
COPA DO MUNDO 2026
Jogo parecia decidido com o placar de 2 x 2, mas dois gols nos acréscimos deram tom dramático à classificação das seleções
Argélia e a Áustria empataram por 3 x 3 neste sábado (27/6), no Estádio da Cidade de Kansas, no Missouri, pela terceira rodada do Grupo J da Copa do Mundo. Em um jogo que parecia caminhar para um empate em 2 a 2 conveniente para ambas as equipes após a parada para a hidratação no segundo tempo, dois gols já nos acréscimos deram um fim eletrizante à partida. Arnautovic, Sabitzer e Kalajdzic marcaram para os austríacos, enquanto Belghali e Mahrez, duas vezes, responderam para a seleção africana.
Com o resultado, a Áustria avançou em segundo lugar e voltou à segunda fase pela primeira vez desde 1982. A Argélia, por sua vez, entrou entre os melhores terceiros colocados e deixou o Irã fora da zona de classificação.
O jogo começou em ritmo lento, embora carregasse peso histórico e valesse vaga na segunda fase da Copa. Com o empate classificando as duas seleções, os times trocaram passes sem pressa e criaram pouco até a parada para hidratação. Depois da pausa, porém, a partida mudou. Aos 27 minutos, Alaba acertou belo lançamento para Arnautovic, que dominou quase caindo e bateu na saída de Benbot para abrir o placar.
Com isso, a Áustria assumiu o segundo lugar do Grupo J, enquanto a Argélia passou a ficar fora da zona dos melhores terceiros colocados. A resposta argelina veio em seguida, principalmente com Maza e Mahrez. Aos 32, Laimer quase ampliou, mas Benbot defendeu. Aos 35, Maza passou por três marcadores e chutou para fora.
A pressão da Argélia cresceu na reta final. Aos 39, Mahrez fez boa jogada pela direita e acionou Chaïbi, que cortou para a esquerda e acertou a trave. Aos 43, Maza recebeu de Belghali e parou em grande defesa de Alexander Schlager. Pouco depois, a seleção africana empatou com Belghali, após lance em que Mahrez manteve a bola viva pela direita. Assim, o 1 a 1 no intervalo recolocou a Argélia entre os melhores terceiros, deixou o Irã provisoriamente eliminado e manteve as duas equipes classificadas.
A Áustria voltou do intervalo com três mudanças e retomou a vantagem logo aos nove minutos. Laimer recebeu pela direita, ganhou a disputa na linha de fundo e cruzou rasteiro. A bola passou por Gregoritsch e chegou limpa para Sabitzer, que bateu de primeira no canto esquerdo de Benbot. Com isso, os austríacos voltaram a empurrar a Argélia para fora da zona de classificação, enquanto o Irã reassumia lugar entre os melhores terceiros.
A resposta, no entanto, veio quase imediatamente. Aos 14, Aouar recebeu pela esquerda, passou por Posch e cruzou rasteiro. A bola atravessou a área e encontrou Mahrez livre. O capitão argelino bateu de primeira, com o gol aberto, e deixou tudo igual. Portanto, a Argélia retomou a vaga provisória entre os terceiros colocados e voltou a controlar o próprio destino. Enquanto isso, a Áustria passou a administrar o empate e a proteger o segundo lugar.
Depois disso, o jogo perdeu força. Aos 19, Seiwald bateu de fora e assustou Benbot. Aos 22, Danso desviou de cabeça após cruzamento de Sabitzer, mas mandou longe. Em seguida, a Argélia mudou o sistema, colocou três zagueiros e passou a trocar passes no campo de ataque, embora sem muita objetividade. A Áustria, por outro lado, baixou as linhas e evitou riscos.
Nos acréscimos, porém, o jogo enlouqueceu. Aos 47, após longa troca de passes, Mahrez recebeu dentro da área e bateu de primeira no canto direito de Alexander Schlager para virar. Naquele momento, a vitória argelina eliminava a Áustria e recolocava o Irã na Copa. Só que, aos 50, Kalajdzic entrou e decidiu no primeiro toque na bola. Sabitzer cruzou pela esquerda, Gregoritsch escorou de cabeça e o camisa 14 cabeceou no contrapé de Benbot. Assim, o 3 a 3 classificou a Áustria, manteve a Argélia viva e eliminou o Irã.
ARGÉLIA 3 X 3 ÁUSTRIA
Copa do Mundo 3ª rodada do Grupo J
Data: 27 de junho de 2026
Local: Estádio da Cidade de Kansas, Estados Unidos
ARGÉLIA: Benbot; Belghali (Chergui, 26/2ºT), Mandi, Tougaï e Hadjam (Aït-Nouri, 25/2ºT); Bentaleb, Maza, Aouar e Chaïbi; Mahrez e Gouiri (Belaïd, 26/2ºT); Técnico: Vladimir Petkovic
ÁUSTRIA: Alexander Schlager; Posch, Alaba (Danso, 16/2ºT), Wöber e Mwene (Kalajdzic, 50/2ºT); Xaver Schlager (Grillitsch, Intervalo), Seiwald, Laimer, Schmid (Wanner, Intervalo) e Sabitzer; Arnautovic (Gregoritsch, Intervalo); Técnico: Ralf Rangnick
Gols: Arnautovic, aos 27/1ºT (0-1); Belghali, aos 44/1ºT (1-1); Sabitzer, aos 9/2ºT (1-2); Mahrez, aos 14/2ºT (2-2); Mahrez, aos 47/2ºT (3-2); Kalajdzic, aos 50/2ºT (3-3)
Árbitro: Ilgiz Tantashev (UZB)
Assistentes: Andrey Tsapenko (UZB) e Timur Gaynullin (UZB)
VAR: Leodan Gonzalez (URU)
Cartão Amarelo: Arnautovic (AUT)
Cartão Vermelho: não houve