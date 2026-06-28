COPA DO MUNDO 2026
Canadá derrota África do Sul por 1 x 0 e vai às oitavas
Gol marcado por Eustáquio, já nos acréscimos, classifica equipe canadense às oitavas de final pela primeira vez. Restam 15 vagas
COPA DO MUNDO 2026
Gol marcado por Eustáquio, já nos acréscimos, classifica equipe canadense às oitavas de final pela primeira vez. Restam 15 vagas
A Copa do Mundo de 2026 já conhece o primeiro classificado às oitavas de final. O Canadá derrotou a África do Sul por 1 x 0, neste domingo (28/6), em confronto válido pela segunda fase do Mundial (16 avos de final).
No gramado do SoFi Stadium, em Los Angeles, nos Estados Unidos, a equipe canadense confirmou a primeira classificação da própria história às oitavas graças a gol de Stephen Eustáquio, já nos acréscimos. A classificação à segunda fase já havia sido inédita para, inclusive, ambos os países. A África do Sul não disputava a competição desde 2010, ano em que recebeu a Copa do Mundo.
Com a vaga, a seleção norte-americana e uma das anfitriãs da competição aguarda pelo vencedor entre Holanda e Marrocos. Da mesma forma, os africanos colocam ponto final na melhor campanha de sempre no torneio. Restam 15 vagas para a próxima fase.
Sul-africanos e canadenses protagonizaram primeira etapa movimentada em Los Angeles. O time norte-americano, no entanto, era superior. Mesmo com menos posse de bola (55% a 45%), Canadá somou sete finalizações e criou três grandes chances de abrir o placar.
A principal delas aconteceu aos 43 minutos. Após bate-rebate nas proximidades da área dos Bafana Bafana, Eustáquio cobrou escanteio e Modiba, da África do Sul, salvou em cima da linha após cabeceio de Bombito. No meio da confusão na área, Buchanan finalizou, e obrigou Williams a fazer defesa importante.
Apenas um minuto depois, a equipe canadense reclamou fortemente de possível lance de pênalti. Laryea foi derrubado por Mudau. O árbitro português João Pinheiro, no entanto, marcou apenas o tiro de meta. O lance foi parecido ao do gol anulado de Vini Jr. contra a Escócia, por suposta falta cometida pelo atacante brasileiro.
O Canadá chegou ao gol da vitória nos momentos finais de uma etapa dominada pela África do Sul. A equipe amarela. Ao contrário do primeiro tempo, Canadá não conseguia dominar as ações e já não se mostrava tão capaz de chegar ao ataque com perigo.
Com 61% de posse de bola, a seleção africana empurrava o adversário para trás e se aproveitava dos erros canadenses no último terço do gramado para se manter com a bola nos pés. O anfitrião, então, aproveitou a única chance clara que teve para confirmar a vaga.
Aos 46', já nos acréscimos, Shaffelburg avançou pelo flanco direito e cruzou na área. No rebote do corte da defesa rival, Eustáquio bateu forte depois de matar no peito, e encontrou o canto direito do goleiro Williams.
África do Sul 0 x 1 Canadá - segunda fase (16 avos de final) da Copa do Mundo de 2026
Data e hora: Domingo, 28 de junho de 2026, às 16h
Local: Los Angeles Stadium, Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos
Árbitro: João Pinheiro (Portugal)
Auxiliares: Bruno Jesus (Portugal) e por Luciano Maia (Portugal)
VAR: Carlos Del Cerro Grande (Espanha)
Gols: Stephen Eustáquio, aos 46 minutos do segundo tempo (Canadá)
Cartões amarelos: Nathan Saliba e Niko Sigur (Canadá)
Cartões vermelhos: (-)
África do Sul (4-2-3-1)
Williams; Mudau, Mbokazi, Okon e Modiba; Mokoena, Appollis, Sithole, Mofokeng (Thalente Mbatha)
e Maseko (Tshepang Moremi); Makgopa (Iqraam Rayners). Técnico: Hugo Broos
Canadá (4-4-2)
Crépeau; Johnston, Cornelius, Bombito (Luc De Fougerolles) e Laryea; Buchanan (Alphonso Davies), Eustáquio, Saliba (Niko Sigur) e Millar (Jacob Shaffelburg); Jonathan David e Oluwaseyi (Promise David). Técnico: Jesse Marsch