FOI NO SUFOCO
Nos pênaltis, Paraguai vence Alemanha e avança às oitavas da Copa
No duelo, um tabu caiu: a seleção europeia, que nunca havia perdido uma disputa de pênaltis em Copas do Mundo
FOI NO SUFOCO
No duelo, um tabu caiu: a seleção europeia, que nunca havia perdido uma disputa de pênaltis em Copas do Mundo
A Copa do Mundo de 2026 já havia entrado para a história antes mesmo de a bola rolar, seja pelo número recorde de seleções participantes, seja por ser a primeira edição disputada em três países. No entanto, foi dentro de campo que novos capítulos históricos começaram a ser escritos. No duelo entre Alemanha e Paraguai, um tabu caiu: a seleção europeia, que nunca havia perdido uma disputa de pênaltis em Copas do Mundo, foi superada pelos paraguaios nesta segunda-feira (29/6),e deu adeus ao torneio.
No tempo normal, a partida, disputada em Foxborough (Massachusetts), reservou surpresas. Quem abriu o placar foi a seleção paraguaia, com uma cabeçada certeira de Julio Enciso. Esse foi apenas o terceiro gol do Paraguai em todo o torneio.
No entanto, o peso da camisa da tetracampeã mundial falou mais alto, principalmente no segundo tempo. É verdade que a seleção alemã não vem fazendo uma Copa brilhante, já que conta com um elenco renovado. Prova disso é que, entre os titulares alemães, apenas o goleiro Manuel Neuer já havia disputado uma partida de mata-mata em Copas do Mundo. O gol de empate saiu justamente pelo alto, com Kai Havertz subindo mais do que a defesa paraguaia para deixar tudo igual.
Já na prorrogação, o cansaço dos atletas sul-americanos era visível, já que o estilo de jogo proposto pela equipe não era ter a posse de bola, mas sim impedir os ataques alemães. Ainda assim, como vimos na fase de grupos, este Mundial tem mostrado que as surpresas não param de acontecer. Partidas que, pela lógica e pelas estatísticas, teriam um desfecho previsível acabam se transformando em verdadeiros confrontos dignos de assistir.
A Alemanha chegou a marcar aos 102 minutos, quando Jonathan Tah balançou as redes e colocou os europeus em vantagem. No entanto, após consulta ao VAR, a arbitragem assinalou uma falta do zagueiro alemão Anton sobre o goleiro paraguaio Orlando Gill e anulou o gol.
*Matéria em atualização