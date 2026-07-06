"A confiança no projeto não muda", diz Ancelotti após eliminação

"Hoje a dor é grande. Mas a confiança no que estamos construindo não muda", disse Ancelotti nas redes sociais - (crédito: Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

Após a eliminação diante da Noruega, o técnico na Seleção Brasileira, Carlos Ancelotti, usou as redes socais para reconhecer a dor da eliminação e reforçar a confiança no trabalho que está sendo desenvolvido.

"Hoje a dor é grande. Mas a confiança no que estamos construindo não muda. Vamos seguir trabalhando pela nossa Seleção. Sempre juntos. Sempre Brasil", escreveu o técnico nas redes sociais.

A manifestação acontece um dia depois da derrota por 2 a 1, nas oitavas de final. Essa não foi a primeira declaração do italiano, que ainda nesse domingo (5/7) já havia mandado um recado ao torcedor brasileiro e ressaltou a expectativa em começar o novo ciclo pela Seleção.

"Não fizemos um bom Mundial. Uma derrota não nos define. Seguiremos trabalhando e encontrando novas ideias. Não é o fim, mas sim o início de um novo ciclo.", disse o dono da prancheta à imprensa.

Nos comentários, diversos torcedores apoiaram o treinador e disseram confiar no trabalho para o mundial de 2030. "Vamos reconstruir a Seleção. Primeiro obstáculo vai ser em 2028, na Copa América", comentou uma das internautas.



Já outros cobraram resultados mais imediatos, e relembraram que a Itála, país de origem de Ancelotti, está há 12 anos sem participar da Copa. "Se a Itália fosse boa, não estava 12 anos fora da Copa. Ou entende o que é o Brasil para ontem, ou vaza", provovou.

*Com informações do Jogada 10