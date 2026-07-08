Brasileiros passam a torcer pela Argentina na Copa, diz pesquisa

Argentina de Lionel Messi lidera a preferência da torcida brasileira na reta final da Copa do Mundo de 2026 - (crédito: Thomas Coex/AFP)

A eliminação da Seleção Brasileira não mudou apenas o rumo da Copa do Mundo. Também reorganizou a torcida nacional. Pesquisa do instituto QualiBest aponta a Argentina como a seleção para a qual os brasileiros mais pretendem torcer na reta final do torneio, à frente da Noruega, algoz da equipe de Carlo Ancelotti nas oitavas de final.

Segundo o levantamento, 17% dos entrevistados afirmaram que passarão a apoiar os argentinos até o fim do Mundial. A Noruega aparece logo atrás, com 16% da preferência. França (11%), Espanha (8%) e Inglaterra (6%) completam a lista. Outros 18% disseram ainda não saber para quem irão torcer.

O resultado chama a atenção por desafiar uma das rivalidades mais tradicionais do futebol sul-americano. Atual campeã do mundo, a Argentina parece ter reduzido a resistência de parte da torcida brasileira, impulsionada pela idolatria em torno de Lionel Messi e pelo futebol apresentado nas últimas edições do torneio.

A pesquisa também revela um empate simbólico entre os jogadores que os brasileiros mais gostariam de ver levantando a taça. Lionel Messi e Erling Haaland aparecem com 21% das respostas cada. Enquanto o argentino busca conduzir a Albiceleste ao bicampeonato consecutivo, o norueguês chega embalado pelos dois gols marcados na vitória por 2 x 1 sobre o Brasil, nas oitavas de final. Kylian Mbappé aparece na sequência, com 12% da preferência.

O levantamento ouviu 808 brasileiros maiores de 18 anos entre os dias 7 e 8 de julho, por meio de questionário online. A amostra reúne participantes de diferentes regiões e classes socioeconômicas do país e representa o perfil do internauta brasileiro.