Fifa se pronuncia sobre polêmica em gol da Inglaterra; entenda o caso

Primeiro gol de Bellingham foi motivo de polêmica - (crédito: Foto: Buda Mendes/Getty Images)

Após 120 minutos, a Inglaterra superou a Noruega por 2 a 1, de virada, e garantiu sua classificação para a semifinal da Copa do Mundo. Contudo, uma polêmica sobre o gol de empate do English Team agitou as redes sociais. O primeiro gol inglês obrigou a Fifa a se pronunciar oficialmente sobre uma possível irregularidade.

No lance que gerou o primeiro gol da Inglaterra, aos 47 minutos do primeiro tempo, uma imagem supostamente mostrava um toque da bola em um dos cabos de aço que sustentam uma das câmeras de transmissão da partida. Rapidamente, as redes sociais ficaram em polvorosa cobrando um posicionamento oficial da Fifa.

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Por meio também das redes sociais, a entidade publicou um vídeo do lance em questão, aliado ao gráfico do sensor de toque que está dentro da bola, para provar que não houve nada de errado na jogada.

Before Englands goal in minute 45+2 against Norway, the sensor in the Connected Ball showed no peak in the ‘heartbeat of the ball’ when in the air, and therefore no evidence that the ball touched the overhead wire and changed the movement of the ball. pic.twitter.com/gYf9ukfveT FIFA Media (@fifamedia) July 11, 2026





"Antes do gol da Inglaterra no minuto 45+2 contra a Noruega, o sensor na Connected Ball não mostrou nenhum pico no ‘batimento cardíaco da bola’ quando ela estava no ar, e portanto nenhuma evidência de que a bola tocou no fio aéreo e alterou o movimento da bola", publicou a entidade.

Desse modo, vale lembrar que a tecnologia do sensor da bola já foi utilizada duas vezes nesta Copa do Mundo. A primeira vez foi no jogo entre Suécia e Tunísia, na fase de grupos, quando o sistema acusou um toque de Isak e tirou o impedimento de Svanberg. Sendo assim, na fase 16 avos, foi a vez da tecnologia acusar um toque de Matanovic, que deixou Pasalic em condição de impedimento no gol que empataria o jogo para a Croácia diante de Portugal.





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