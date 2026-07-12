Correio Braziliense

RETA FINAL

CazéTV x Globo: emissora vai transmitir apenas uma semifinal; entenda

Ao longo da Copa, a CazéTV consolidou uma cobertura inédita ao disponibilizar os 104 jogos da competição, incluindo partidas que não foram exibidas pela televisão aberta

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Rafaela Soares
12/07/2026 16:19 - Atualizado em 12/07/2026 16:20
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CazéTV e Globo lutam pela audiência na Copa do Mundo 2026 - (crédito: Arte: Jogada10)
CazéTV e Globo lutam pela audiência na Copa do Mundo 2026 - (crédito: Arte: Jogada10)

Os confrontos das semifinais da Copa do Mundo de 2026 já estão definidos, e os torcedores brasileiros terão opções diferentes para acompanhar cada duelo. A CazéTV, que transmite todos os jogos do Mundial, exibirá as duas partidas da fase decisiva.

Na terça-feira (14), às 16h (de Brasília), França e Espanha disputam a primeira vaga na final. No Brasil, o confronto será transmitido exclusivamente pela CazéTV.

Já na quarta-feira (15), também às 16h, Argentina e Inglaterra entram em campo em busca da segunda vaga na decisão. Além da plataforma digital, Globo e SBT, na TV aberta, também exibirão a partida.

Ao longo da Copa, a CazéTV consolidou uma cobertura inédita ao disponibilizar os 104 jogos da competição, incluindo partidas que não foram exibidas pela televisão aberta. Com isso, a plataforma encerra mais uma fase do torneio como a única a oferecer a programação completa do Mundial.

Entenda

Enquanto a empresa responsável pela CazéTV adquiriu os direitos de transmissão de todos os jogos da Copa do Mundo, a Globo não comprou o pacote completo da competição. Por isso, as partidas são divididas entre as emissoras por meio de um sistema de prioridade na escolha dos confrontos.

Nas semifinais, a emissora carioca teve a primeira opção de escolha, mas decidiu transmitir Argentina x Inglaterra. Com isso, França x Espanha será exibido com exclusividade pela CazéTV.

*Com informações do Jogada 10