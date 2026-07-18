COPA DO MUNDO 2026
França x Inglaterra: saiba onde assistir a disputa de 3º lugar da Copa
Seleções europeias se enfrentam neste sábado após eliminações para Espanha e Argentina, respectivamente
COPA DO MUNDO 2026
Seleções europeias se enfrentam neste sábado após eliminações para Espanha e Argentina, respectivamente
*Por Samuel Resende, do No Ataque
Eliminadas na semifinal, França e Inglaterra tentam uma vitória de consolação na Copa do Mundo. As seleções se enfrentam neste sábado (18/7), às 18h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami-EUA. Veja, a seguir, as principais informações para a disputa do terceiro lugar: onde assistir, escalações e mais.
Les Blues eram considerados os favoritos ao títulos após atuações excelentes. A equipe comandada por Didier Deschamps – que se despede da seleção neste jogo – venceu Senegal, Iraque, Noruega, Suécia, Paraguai e Marrocos antes de perder por 2 a 0 na última fase antes da final.
Já Os Três Leões bateram Croácia e Panamá, mas empataram com a Gana na fase de grupos. No mata-mata, passaram por República Democrática do Congo, México e Noruega antes da derrota por 2 a 1 para a Argentina.
A França está na disputa pelo terceiro lugar pela quarta vez na história. O país venceu o jogo em 1958, contra a Alemanha Ocidental, e em 1986, contra a Bélgica, mas perdeu para a Polônia em 1982.
Já a Inglaterra disputará a medalha de bronze pela terceira vez, tendo sido derrotada anteriormente pela Itália em 1990 e pela Bélgica em 2018.
Os países já se enfrentaram 32 vezes, sendo três desses confrontos em Copas do Mundo. Os ingleses venceram em 1966 e 1982, ambas pela fase de grupos, e perderam nas quartas de final de 2022.
A partida terá transmissão no YouTube, no streaming, na TV aberta e fechada:
É esperado que ambos os técnicos promovam muitas alterações nos times titulares. Do lado francês, a expectativa é que apenas o goleiro Maignan, o meia Olise o atacante Mbappé iniciem a partida entre os titulares.
O camisa 10, inclusive, tem motivações extras na partida: terminar a competição como artilheiro desta edição e de toda a história.
O técnico Thomas Tuchel também deve dar minutos a jogadores que tiveram poucas oportunidades, como os meio-campistas Mainoo e Eze e os atacantes Ollie Watkins e Ivan Toney
O lateral Reece James, o volante Rice, o meia Bellingham e o atacante Harry Kane deverão ser poupados.