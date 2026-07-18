França x Inglaterra: saiba onde assistir a disputa de 3º lugar da Copa

Mbappé e Rashford, atacantes de França e Inglaterra - (crédito: RONALDO SCHEMIDT e Richard Pelham/AFP)

*Por Samuel Resende, do No Ataque

Eliminadas na semifinal, França e Inglaterra tentam uma vitória de consolação na Copa do Mundo. As seleções se enfrentam neste sábado (18/7), às 18h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami-EUA. Veja, a seguir, as principais informações para a disputa do terceiro lugar: onde assistir, escalações e mais.

Les Blues eram considerados os favoritos ao títulos após atuações excelentes. A equipe comandada por Didier Deschamps – que se despede da seleção neste jogo – venceu Senegal, Iraque, Noruega, Suécia, Paraguai e Marrocos antes de perder por 2 a 0 na última fase antes da final.

Já Os Três Leões bateram Croácia e Panamá, mas empataram com a Gana na fase de grupos. No mata-mata, passaram por República Democrática do Congo, México e Noruega antes da derrota por 2 a 1 para a Argentina.

Histórico

A França está na disputa pelo terceiro lugar pela quarta vez na história. O país venceu o jogo em 1958, contra a Alemanha Ocidental, e em 1986, contra a Bélgica, mas perdeu para a Polônia em 1982.

Já a Inglaterra disputará a medalha de bronze pela terceira vez, tendo sido derrotada anteriormente pela Itália em 1990 e pela Bélgica em 2018.

Os países já se enfrentaram 32 vezes, sendo três desses confrontos em Copas do Mundo. Os ingleses venceram em 1966 e 1982, ambas pela fase de grupos, e perderam nas quartas de final de 2022.

França x Inglaterra: onde assistir ao vivo?

A partida terá transmissão no YouTube, no streaming, na TV aberta e fechada:

CazéTV

Globo

Globoplay

SporTV

França x Inglaterra: prováveis escalações

França

É esperado que ambos os técnicos promovam muitas alterações nos times titulares. Do lado francês, a expectativa é que apenas o goleiro Maignan, o meia Olise o atacante Mbappé iniciem a partida entre os titulares.

O camisa 10, inclusive, tem motivações extras na partida: terminar a competição como artilheiro desta edição e de toda a história.

Escalação da França: Maignan; Gusto, Lacroix, Konate (Upamecano) e Theo Hernandez; Zaire-Emer e Kanté; Olise, Cherki, Doué e Mbappé

Maignan; Gusto, Lacroix, Konate (Upamecano) e Theo Hernandez; Zaire-Emer e Kanté; Olise, Cherki, Doué e Mbappé Desfalques da França:Brice Samba (lesão na panturrilha direita) e Saliba (lesão nas costas)

Inglaterra

O técnico Thomas Tuchel também deve dar minutos a jogadores que tiveram poucas oportunidades, como os meio-campistas Mainoo e Eze e os atacantes Ollie Watkins e Ivan Toney

O lateral Reece James, o volante Rice, o meia Bellingham e o atacante Harry Kane deverão ser poupados.

Escalação da Inglaterra: Pickford; Spence, Konsa, Guehi e O’Reilly; Mainoo, Anderson e Eze; Rogers, Watkins e Rashford

Pickford; Spence, Konsa, Guehi e O’Reilly; Mainoo, Anderson e Eze; Rogers, Watkins e Rashford Desfalques da Inglaterra:Henderson (fratura no braço esquerdo)

França x Inglaterra: os personagens

Didier Deschamps, técnico da França:“Sei que amanhã a cortina se fecha. Ninguém aqui vai chorar, mas sei que sentirei falta. Tive o privilégio de viver momentos mágicos, mas também difíceis, durante 15 anos. Mas a vida continua, sou uma pessoa positiva por natureza, sei que tudo ficará bem. Foi a melhor coisa que já me aconteceu, consumiu 25 anos da minha vida (contando a época como jogador) e deixou sua marca. Memórias inesquecíveis permanecem. Mas o importante está sempre por vir.”

Jude Bellingham, meia da Inglaterra: “Acima de tudo, o que fica para mim é o orgulho. Tenho orgulho de representar meu país e de ter proporcionado alguns bons momentos ao longo dessa trajetória. Vamos voltar, e daremos tudo o que temos para tentar trazer esse título para casa. Acho que todos os jogadores fizeram tudo o que podiam. Ao longo do torneio, ninguém pode questionar nossa entrega, nossa luta e tudo o que mostramos em campo. Essa é a vida de um jogador de futebol nesse nível: quanto mais bonita é a jornada, mais doloroso é o sofrimento quando ela termina. Ainda assim, tenho muito orgulho de todos os meus companheiros de equipe pelo enorme esforço que fizeram nas últimas semanas.”

França x Inglaterra: a arbitragem