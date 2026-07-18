Final da Copa 2026: quanto custa ver Espanha x Argentina

O MetLife Stadium será o palco da grande final - (crédito: Divulgação )

O sonho de milhões de torcedores está a menos de 24 horas de se concretizar: a grande final da Copa do Mundo de 2026 acontece neste domingo (19/7) entre Espanha e Argentina, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. No entanto, para quem deixou para a última hora, transformar esse desejo em realidade exige um investimento financeiro astronômico, muito além do que se poderia planejar.

O confronto, que pode dar a Lionel Messi seu segundo título mundial consecutivo aos 39 anos, estabeleceu um novo recorde, tornando-se o evento esportivo mais caro da história dos Estados Unidos, superando Super Bowls e finais da NBA. A lei da oferta e da procura levou os preços a patamares impressionantes, tornando a experiência um artigo de luxo para poucos.

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Quanto custa o ingresso para a final?

Garantir um lugar na arquibancada é o maior desafio. Os ingressos vendidos oficialmente pela FIFA meses atrás já eram caros, com preços que variavam entre US$ 5.785 (Categoria 3, ~R$ 29.000) e US$ 10.990 (Categoria 1, ~R$ 55.000). Hoje, encontrá-los por esses valores é praticamente impossível.

Com os bilhetes oficiais esgotados, a única alternativa é o mercado paralelo, onde os preços são exorbitantes. O valor médio de um único ingresso de revenda gira em torno de US$ 13.700, o que equivale a cerca de R$ 68.000. Para assentos premium, os valores podem chegar a impressionantes US$ 200.000 (cerca de R$ 1 milhão).

Passagens aéreas e hospedagem

As passagens aéreas representam outra fatia considerável do orçamento. Voos de última hora partindo do Brasil com destino à área de Nova York/Nova Jersey podem facilmente custar entre R$ 10.000 e R$ 15.000 por pessoa, ou até mais, dada a altíssima demanda.

A hospedagem também sofre uma inflação expressiva. Um quarto de hotel simples na região, que normalmente teria uma diária acessível, pode passar a custar mais de R$ 2.000 durante o fim de semana da final. Para uma estadia de três noites, o desembolso apenas com acomodação pode superar os R$ 6.000.

Outros gastos a considerar

Além dos custos principais, é preciso incluir na conta as despesas do dia a dia. A locomoção dentro da cidade, seja por transporte público ou aplicativos, e a alimentação em áreas turísticas ou próximas ao estádio pesam no orçamento. Uma estimativa conservadora para esses gastos é de pelo menos US$ 150 por dia (cerca de R$ 750).

Na ponta do lápis, a experiência completa de assistir à final da Copa de 2026 tem um custo que pode facilmente ultrapassar R$ 100.000 por pessoa, especialmente para quem depende do mercado paralelo para ingressos. Para os mais afortunados em busca de conforto e bons lugares, a conta final pode superar os R$ 150.000, consolidando esta como a final mais cara de todos os tempos.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.