Seleção dos estagiários do Correio: confira destaques 

Spain's defender #22 Pau Cubarsi, Spain's midfielder #16 Rodri and Spain's goalkeeper #23 Unai Simon pose on the podium after respectively receiving the Young Player, Golden Ball, Golden Glove awards during the award ceremony of the 2026 World Cup football tournament final match between Spain and Argentina at the New York/New Jersey Stadium in East Rutherford on July 19, 2026. - (crédito: Juan Mabromata/AFP)

A Copa do Mundo chegou ao fim. Após pouco mais de um mês de jogos na América do Norte, o maior evento do futebol terminou no último domingo (19/7). A Espanha se sagrou campeã pela segunda vez na história após derrotar a Argetina por 1 x 0, com gol de Ferran Torres no segundo tempo da prorrogação.

Em 2026, a maior Copa do Mundo da história teve 48 seleções participantes, três países sedes, 104 jogos, 308 gols e recordes de público e audiência. Agora, mais quatro anos de hiato até o próximo Mundial, em 2030, comemorativo aos 100 anos desde a inauguração do campeonato.

Os estagiários do Correio elencaram a melhor equipe. Destaques para Messi, Haaland e Mbappé, que apareceram em praticamente todas as seleções de etapas anteriores do Mundial. Um misto entre Argentina, Espanha, França e Inglaterra tomou conta da equipe ideal do torneio.



Goleiro: Unai Simon (Espanha)

Goleiro menos vazado do torneio, com apenas um gol sofrido em toda a competição. Foi um dos pilares da forte defesa espanhola na Copa, campeã pela segunda vez história. Levou a Luva de Ouro da Fifa e dos Estagiários do CB.

Lateral-esquerdo: Cucurella (Espanha)

Jogador que aparece em momentos grandes. O lateral espanhol foi o destaque absoluto da posição. Participação ofensiva e defensiva equilibrada e perfeita. Foi peça-chave da Espanha para chegar ao título da Copa do Mundo.

Zagueiro: Lisandro Martínez (Argentina)

Foi o grande destaque da posição no torneio. Exímio não apenas na participação defensiva, mas importante também na criação de jogadas, comportando-se como um líbero. Fez gol e deu assistência na competição. Peça fundamental para a albiceleste.

Zagueiro: Pau Cubarsí (Espanha)

Melhor zagueiro da melhor defesa da Copa. A Espanha tomou apenas um gol em todo o torneio. O jovem defensor se destacou pela saída de bola, pelo alto aproveitamento nas divididas e por saber utilizar a linha de impedimento com perfeição. Contra a França, nas semifinais, anulou Mbappé por 90 minutos e levou a Fúria para a final.

Lateral-direito: Pedro Porro (Espanha)

Teve desempenho perfeito tanto na defesa quanto no ataque. Não era dado como dono da posição antes do torneio, mas comandou a lateral direita espanhola. Destacou-se pela ótima saída de bola e pelo apoio ofensivo, tendo dois gols na competição.

Volante: Rodri (Espanha)

Mostrou mais uma vez para o mundo o porquê de ter uma bola de ouro no currículo. Pilar principal do meio campo espanhol, tem grande destaque defensivo na marcação, mas trata a bola com excelência. Passe refinado, dita o ritmo do jogo e papel de liderança fundamental na equipe espanhola. Foi eleito o melhor jogador do torneio pela Fifa e pelos Estagiários do CB.

Meia: Bellingham (Inglaterra)

Desbancou Harry Kane e foi o destaque da seleção inglesa no torneio. Mesmo com a eliminação frustrante contra a Argentina, fez uma grande Copa do Mundo, artilheiro do English Team, com sete gols e uma assistência. Atuou com perfeição em todos os setores do meio campo. Atleta físico, mas também muito técnico.

Meia: Messi (Argentina)

Aos 39 anos, Messi, mais uma vez, foi o destaque da albiceleste. Participou pela terceira vez da final e fica na história com um troféu. Nesta edição, firmou-se como segundo goleador da história do torneio, com 21 bolas na rede. Com oito gols, foi vice-artilheiro em 2026 e ainda distribuiu quatro assistências.

Ponta esquerda: Mbappé (França)

Aos 27 anos, jogou a terceira Copa na carreira. Acumula um título e um vice. Tem 22 gols na história do torneio — maior goleador. Nesta edição, liderou a França até as semis, mas parou na quarta colocação. Colocou 10 bolas na rede, foi o artilheiro do Mundial 2026.

Ponta direita: Oyarzabal (Espanha)

Maior destaque da campeã Espanha no torneio. Em uma equipe que joga em prol do coletivo, Oyarzabal se transforma com La Roja. Jogador da Real Sociedad, tem papel de goleador na Fúria. São 30 gols em 60 partidas com o manto espanhol. Neste Mundial, anotou cinco bolas na rede.

Atacante: Haaland (Noruega)

Considerado o maior norueguês da história, aos 25 anos, Haaland colocou a Noruega em uma quarta de final de Copa do Mundo pela primeira vez. Algoz brasileiro neste Mundial, o atacante do Manchester City fez sete gols na primeira participação no torneio e figurou entre os artilheiros da competição.

Técnico: Luís de la Fuente (Espanha)

Comandou a Fúria com excelência até o título. Criou uma identidade com a equipe e com o plantel. Adotou a estratégia de manter a posse de bola sempre, jogar com o coletivo e não depender de um jogador específico. Tem a melhor defesa do torneio e sabe mexer o time nas partidas. Técnico espanhol desde as divisões de base, faz um papel excelente à beira do campo.

*Estagiário sob supervisão de Fernando Brito