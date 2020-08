Consultoria abre inscrições para mentoria voltada a pequenos negócios

E EuEstudante

Programa gratuito da Consultoria Falconi dará uma mãozinha para pequenas e médias empresas durante a crise - (foto: Falconi/Reprodução)

A Consultoria Falconi abrirá, nesta quarta-feira (19/8), as inscrições do programa Falconi Juntos, iniciativa de responsabilidade social que oferece quatro semanas gratuitas de mentoria de gestão e consultoria. A ideia é ajudar essas empresas a superarem os desafios da pandemia e prepará-las para a retomada da economia. As inscrições devem ser feitas no site.

Para se candidatar às vagas, as empresas devem ter: CNPJ, faturamento entre R$ 500 mil e R$ 2 milhões ao ano, quadro de colaboradores, forte engajamento da liderança e dos donos, autonomia para mudanças na gestão, vontade de impactar a sociedade, além de saber descrever e priorizar os principais problemas causados pela crise atual. Os empresários devem ter ainda disponibilidade de duas a três horas semanais

A consultoria será totalmente remota: registros da última edição do Falconi Juntos (foto: Falconi/Divulgação)

Após a seleção das empresas, uma análise interna será feita com o time de voluntários para criar as melhores combinações da mentoria. A partir de então, duplas de consultores entrarão em contato com as empresas eleitas para agendar o início do ciclo de trabalho.



As interações, que são 100% remotas, são potencializadas por meio da plataforma Moxtra, que auxilia no gerenciamento do fluxo de trabalho e na comunicação entre consultores e empresas. Adicionalmente, as empresas terão acesso aos conteúdos da Ambev VOA, plataforma com vídeos sobre gestão estratégica, gestão de caixa, gestão da rotina, entre outros.