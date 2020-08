Educação deposita Bolsa Alimentação para alunos de escolas e creches do DF

CB Correio Braziliense

O Governo do Distrito Federal liberou, nesta sexta-feira (21/8), o sexto crédito dos programas Bolsa Alimentação e Bolsa Alimentação Creche para os alunos da rede pública de ensino. Os auxílios são oferecidos a famílias de baixa renda para garantir a assistência alimentar às crianças e aos jovens durante a suspensão das aulas em função da pandemia da covid-19.

Os valores liberados são referentes a agosto e contemplam 129 mil estudantes. Nesta fase, foram creditados R$ 13,5 milhões em benefícios nos dois programas. Segundo o GDF, desde o inicio da prestação dos auxílios já foram investidos R$ 72,8 milhões.

Bolsa Creche

As crianças beneficiadas com o auxílio do Bolsa Creche recebem R$ 150 por mês. Em agosto, mais de 22 mil crianças de 0 a 5 anos receberam o benefício. Nesta quinta-feira, a Secretaria de Educação fez a entrega de 200 novos cartões a estudantes. Aqueles que tiverem solicitado o auxílio mas não receberam contato das regionais podem procurar a administração na próxima semana.

Bolsa Escola

O Bolsa Alimentação é pago de acordo com a quantidade de dias que o aluno estaria em sala. Em agosto, seriam 21 dias letivos, portanto foram creditados R$ 83,58 para os estudantes que faziam uma alimentação na escola e R$167,16 para que faziam duas refeições.



Todos os 106 mil estudantes da rede pública que recebem Bolsa Família têm direito ao benefício. Segundo a Secretaria de Educação, os beneficiários do Bolsa Alimentação que não receberam em julho terão os valores creditados neste novo pagamento.



O dinheiro pode ser utilizado para compra de alimentos em qualquer estabelecimento do gênero.

Em caso de dúvidas, o telefone da Ouvidoria está disponível através do 162 ou pelo site.