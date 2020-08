Como ter sucesso nas entrevistas de emprego é tema de webinário

E Eu E Estudante

O Alumni, programa voltado para ex-alunos e professores da FGV EAESP, e o Centro de Carreiras da fundação promovem palestra com técnicas para auxiliar candidatos em entrevistas de emprego - (foto: Luísa Zelmanowicz / Famecos / PUCRS)

A entrevista é uma das etapas que mais desafia e dá medo aos candidatos, pois nunca se sabe que tipo de perguntas que serão feitas ou que atitudes se esperam dos interessados. Ainda mais em tempos de pandemia, as entrevistas têm sofrido mudanças, como a adaptação para o meio virtual. Por isso, o Alumni, em parceria com o Centro de Carreiras da Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV EAESP) promove hoje (28), das 18h às 19h, um webinário sobre o tema.



O propósito será mostrar os diferentes tipos de entrevistas, visões dos recrutadores, como os candidatos podem se preparar, além das habilidades comportamentais: vocação, missão, propósito e valores pessoais. A palestra também abordará técnicas de apoio, desenvolvimento de capacitações e lições da neurociência para o sucesso e a realização profissional.



Edgard Rodrigues, consultor, engenheiro de produção pela POLI com MBA pela Universidade de Michigan, será o palestrante. O profissional fez um curso de especialização em administração para graduados (CEAG) na FGV EAESP, psicologia aplicada na Dinamarca, além de coaching e sustentabilidade. No seminário on-line, os participantes também poderão contar com a experiência do consultor que trabalhou para grandes marcas como P&G, Unilever, Promon e, como diretor regional de RH, na IMS Health e Maersk.



Os interessados em participar do webinário gratuito devem fazer a inscrição no site da FGV e, após o cadastro, receberão o link por e-mail.