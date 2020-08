Participe de curso gratuito da Disney

E EuEstudante

A Disney e a Khan academy lançaram ontem (27/8) um programa online e gratuito de aprendizagem interativa e original. O curso se chama Imagineering in a Box e é voltado para jovens entre 11 e 18 anos e também para professores. Os participantes descobrirão como criar espaços temáticos, projetar atrações e animar personagens únicos. As aulas reúnem diversos especialistas Imagineers, profissionais da Walt Disney Company responsáveis pela criação e construção dos parques temáticos companhia. Para participar basta acessar a página da iniciativa.



O curso gratuito é em português e foi desenvolvido pelo Walt Disney Imagineering (WDI) junto a Khan Academy, uma organização global sem fins lucrativos que oferece cursos grátis e de alta qualidade. A criação contou também com a ajuda dos formuladores da Pixar In a Box, outro conjunto de aulas disponível gratuitamente e ministrado por animadores da Pixar.



O programa possui vários módulos que unem 32 vídeos em que os Disney Imagineers compartilham estudos de caso reais e atividades interativas sobre o uso do conhecimento em ciência, tecnologia, artes e matemática. As aulas têm como objetivo gerar curiosidade, criatividade e incentivar a inovação na mente de jovens e professores ligados às áreas de artes, humanidades, ciências e matemática. Ao mesmo tempo via criar oportunidades divertidas e envolventes ao explorar novos conceitos.



Os Disney Imagineers são profissionais de grande imaginação responsáveis pela criação e construção dos espaços da Disney, eles mostram a união entre engenharia e arte. As aulas ministradas pelos especialistas abordam desde tutoriais sobre software de engenharia até exercícios interativos. Os alunos serão capazes de relacionar novos conceitos a exemplos reais para dar vida às histórias da Disney. Cada atividade é projetada para que as pessoas aprendam por conta própria ou em sala de aula.



Para assistir as aulas basta clicar aqui.