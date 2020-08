Escola de educação corporativa para mulheres lança plataforma on-line

E EuEstudante

(foto: Gab Carvalho/Reprodução )

A Escola da Rede Mulheres que Decidem (RMqD) quer levar educação corporativa para cerca de um milhão de mulheres brasileiras em cinco anos. A previsão é de que a plataforma digital seja lançada na primeira semana de setembro e aumente em 40% na busca pelas aulas. Em decorrência da pandemia, a rede tem realizado os encontros semanais de educação em células femininas de maneira on-line. A escola tem metodologia patenteada e, atualmente, são mais de 20 franquias em todo Brasil.



Conforme disse a fundadora da Escola, Priscilia Queiroz, 45 anos, a RMqD nasceu como um movimento em 2013 e este ano foi criada a escola da rede com o selo da Associação Brasileira de Educação a Distância (ABED). A iniciativa é considerada a primeira instituição de ensino disruptivo de educação corporativa para mulheres. De acordo com a coordenadora pedagógica da escola, Célia Andreza Alves,43, a organização oferece um programa exclusivo de educação corporativa feminina com métodos de ensino desenvolvidos especificamente para o público-alvo.



Mais de 40 mil mulheres no Brasil e no exterior participam da RMqD, a ideia de criar uma escola surgiu em uma das rodas de conversa que ocorrem há mais de sete anos. Para participar desses encontros, que agora são remotos, a empreendedora deve pertencer a uma célula feminina de negócios. Para ingressar em uma célula, e ter acesso à metodologia e materiais de ensino exclusivos e patenteados, deve ser realizado um investimento de R$ 300, mas diversos conteúdos gratuitos estão disponíveis nas redes sociais da empresa.



