Professores do IFB inovam no ensino a distância

IA Isabella Almeida*

(foto: Juliana Rangel)

Três câmpus do Instituto Federal de Brasília do Instituto Federal decidiram inovar no ensino a distância. As unidades Riacho Fundo, Taguatinga e Gama criaram projetos multidisciplinares para que os alunos desenvolvam habilidades e competências de forma prática mesmo com as aulas remotas. Em Riacho Fundo, foram integrados os cursos de hospedagem e cozinha; em Taguatinga, os alunos de artesanato, técnico em vestuário e tecnologia em design de moda estão experimentando novas aulas práticas. No câmpus do Gama, os estudantes participam de desafios e soluções de problemas.



Thiago Machado, 28 anos, coordenador do curso técnico em alimentos do câmpus Gama, relatou que, com o avanço da pandemia, percebeu que seria necessário trabalhar muito conteúdo em pouco tempo quando as aulas retornassem. Diante da dificuldade, a solução encontrada foi ministrar as matérias de maneira conjunta. Durante o período de suspensão do calendário acadêmico a equipe do coordenador se capacitou para trabalhar com o método de aprendizagem baseado em problemas. Os professores se unem em torno um eixo temático para criar um problema que envolve diferentes disciplinas. O impasse é repassado aos alunos em uma sessão de brainstorm. Cada docente participa da tutoria de até dez alunos e, ao final, eles devem produzir um relatório. Para entender melhor a metodologia, assista ao vídeo que o professor Thiago disponibilizou em seu canal no YouTube.



Os estudantes de hospedagem e cozinha devem tomar diversas decisões relacionadas à sua área de formação. A proposta é de que os alunos participem ativamente da resolver de problemas, eles mesmos irão levantar informações e possibilidades viáveis para solucionar os casos que lhes forem apresentados. Os impasses apresentados são desenvolvidos em diversas disciplinas e trabalham os mais variados temas, como: turismo no cerrado, bioma do cerrado, eutrofização de águas, higienização de alimentos, produção de cardápio, tipos de hospedagem, entre outros.



Em Taguatinga, a professora Juliana Rangel, que trabalha com os cursos de artesanato, técnico em vestuário e tecnologia em design de moda, começou a testar novas técnicas para as práticas no ensino remoto. As aulas são diversificadas e acessíveis com adoção de métodos como estamparia botânica e tingimento natural, tudo que os alunos podem reproduzir sozinhos em casa.

*Estagiária sob supervisão de Ana Sá