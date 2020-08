Ebserh destina mais de R$ 100 milhões a hospitais universitários

E EuEstudante

O HUB-UnB é um dos hospitais universitários que fazem parte da Rede Ebserh - (foto: Mariana Costa/Secom UnB)

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) irá liberar R$ 103 milhões para hospitais universitários federais. A ação é financiada pelos Ministérios da Saúde e da Educação e faz parte do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais (Rehuf). O intuito é melhorar as condições de atendimento das instituições que fazem parte da Rede, a verba poderá ser utilizada para pagamento de materiais e equipamentos ou em investimentos.

A Ebserh foi criada em 2011 e é vinculada ao Ministério da Educação (MEC), atualmente a empresa administra 40 hospitais universitários federais. As instituições ligadas a universidades federais atendem pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), apoiam a formação de profissionais de saúde e também o desenvolvimento de pesquisas. A Ebserh atua de forma complementar ao SUS e o Hospital Universitário da Universidade Federal de Brasília (HUB- UnB) é um dos integrantes da Rede.

O Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais (Rehuf) foi criado por meio de um decreto no início de 2010. O Refuh define diretrizes e objetivos para a reestruturação e revitalização dos hospitais universitários federais. A intenção do programa é permitir que os hospitais tenham condições de desempenhar suas tarefas nas áreas de ensino, pesquisa e extensão e apoio à saúde da população.

Cerca de R$ 3,1 milhões do valor total desta parcela serão destinados para contratação de empresa especializada no desenvolvimento de projetos de arquitetônicos. O objetivo é analisar as demandas físicas, aperfeiçoar a gestão documental de infraestrutura e melhorar a gestão patrimonial. Os serviços de limpeza e conservação dos ambientes também poderão ser melhorados com a iniciativa.



Mais informações podem ser encontradas no site da Ebserh.