MEC irá disponibilizar vagas remanescentes do Fies e do Prouni

E EuEstudante

Ministro da educação anuncia que será realizado processo seletivo para preenchimento de 150 mil vagas remanescentes do Fies e do Prouni - (foto: Isac Nóbrega/PR/ Agência Brasil)

O ministro da Educação, Milton Ribeiro, anunciou que serão disponibilizadas mais de 150 mil vagas restantes do Programa Universidade para Todos (Prouni) e do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Conforme o ministro, a nova seleção dos estudantes irá começar ainda este mês.



O Prouni é um programa de acesso ao ensino superior que oferta bolsas de 100 e 50%. Os resultados da última seleção foram divulgados em 21/8. Foram disponibilizadas mais de 167 mil bolsas em 1,061 instituições de ensino particulares, desse total,90 mil não foram preenchidas .

Para concorrer às bolsas integrais, o estudante deve comprovar renda familiar bruta mensal de até 1,5 salário mínimo por pessoa. Para as bolsas de 50%, a renda familiar bruta mensal deve ser de no máximo 3 salários mínimos por pessoa.



No Fundo de Financiamento Estudantil 50 mil vagas não foram preenchidas. O Fies é uma ação do Ministério da Educação que financia cursos de ensino superior que têm avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes). Podem receber o financiamento com taxa de juros zero alunos com renda familiar per capita de até três salários mínimos. Após a conclusão do curso deverá ser feito o pagamento do saldo devedor de acordo com a renda do recém formado, se este não possuir renda, será cobrado o valor mínimo.



O Eu, estudante entrou em contato com a Assessoria de Comunicação do Ministério da Educação, mas nos foi respondido que maiores informações serão divulgadas somente quando as vagas forem disponibilizadas.