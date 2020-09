Estão abertas as inscrições para o Prêmio Prudential

E EuEstudante

As inscrições para participar desta edição do Prêmio vão até 31 de outubro - (foto: Prêmio Prudential / Reprodução)

O Prêmio Prudential Espírito Comunitário está com as inscrições abertas até 31 de outubro. os candidatos devem ter idade entre 14 e 19 anos, atuar como voluntário e estar cursando o ensino médio em escola pública ou particular. Para participar basta cadastrar-se no site ou enviar um pedido de formulário para o e-mail premioprudential@prudential.com. Os dois vencedores receberão medalhas e valores de R$ 25 mil e R$ 10 mil, respectivamente para doarem às instituições que escolherem.

O Prêmio está em sua sexta edição no Brasil e também ocorre em mais sete países. O objetivo é incentivar e reconhecer trabalhos voluntários realizados por jovens. Os ganhadores do primeiro e segundo lugar poderão participar da cerimônia The Prudential Spirit of Community Awards, que ocorrerá em Washington, nos Estados Unidos com realização prevista para maio de 2021.



Cada participante pode submeter somente um projeto, caso mais de um jovem inscreva a mesma ação, os dois serão considerados concorrentes. Os alunos que participaram da edição ano passado, mas não foram um dos premiados, podem se inscrever normalmente este ano. As ações voluntárias devem ter sido realizadas entre janeiro de 2019 e julho de 2020. Esta edição conta com uma categoria especial para trabalhos realizados durante a pandemia o nome é “Jovens contra a covid-19" e o vencedor receberá R$ 5 mil.