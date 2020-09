Segunda fase do exame da OAB é adiada para 6 de dezembro

E EuEstudante

Na tarde desta terça-feira (1/9), a Coordenação Nacional do Exame de Ordem Unificado anunciou o adiamento da segunda fase do exame para 6 de dezembro. A decisão ocorre “em razão das regras de isolamento e condições sanitárias”, como afirma o comunicado assinado por José Alberto Simonetti, o presidente da coordenação. Este é o quinto adiamento da prova prático-profissional.

A aprovação no Exame de Ordem é pré-requisito para a inscrição nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). O certame que está na 31ª edição exige a realização de duas provas de caráter eliminatório.

A primeira fase consiste em uma prova objetiva de 80 questões. A segunda é a fase prático-profissional em que é proposta a realização de uma peça profissional e resolução de questões do tipo situação-problema. Nesta edição, a primeira fase foi realizada em 9 de fevereiro, mas os candidatos ainda aguardam pela segunda.



O comunicado da organização explica que será permitido aos candidatos que já fizeram a primeira fase escolher prestar a segunda fase na próxima edição sem qualquer prejuízo. O mesmo vale para os que fizeram o aproveitamento da primeira fase, ou seja, que realizaram a primeira fase em outras anos, mas não concluíram o exame.



Histórico de adiamentos

O edital de abertura do certame marcava a segunda fase da prova para 5 de abril. Porém, com a evolução da pandemia de coronavírus no Brasil, a prova foi adiada para 31 de maio. Novamente, em 27 de abril, foi adiada, dessa vez para 28 de junho.

Em maio, a prova passou para 30 de agosto. Em julho, foi marcada a data de 4 de outubro. Agora, o dia que vale para aplicação do teste é 6 de dezembro. No entanto, tudo dependerá do desenrolar da pandemia par saber se a segunda etapa do exame será mesmo aplicada nesta data.

